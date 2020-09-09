Diyarbakır’da gazeteci ve polislere korona virüs temaslı kişilerden bıçaklı saldırı Terör estiren saldırganlar polis tarafından yakalandı, savcılık tarafından serbest bırakıldı Saldırgan 3 şüpheli savcılık talimatıyla serbest kalırken geriye kırık kamera ve fotoğraf makinesi kaldı

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Diyarbakır’da bir evde çıkan yangın sonrası bölgeye çok sayıda ambulans istenmesi üzerine olayı haberleştirmek için giden gazeteciler, hastaneden karantinadan kaçan korona virüs temaslı kişilerce bıçaklı saldırıya uğradı. Gazetecilerin kullandığı kamera ve fotoğraf makinelerini kıran, müdahale etmek isteyen polise de saldırarak terör estiren 3 kişi, gözaltına alınmalarının ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

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