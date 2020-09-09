Diyarbakır’da terörün finans kaynağına büyük darbe Lice ve Silvan ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 5 ton esrar, 14 milyon 169 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ve Silvan ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 5 ton 81 kilogram esrar maddesi ile 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden Yıldırım7 operasyonu kapsamında Lice ilçesi Yalaza, Bağlan, Dolunay ve Çavundur Mahalleleri ile Silvan ilçesi Dolapdere Mahallesi kırsalında icrasına başlanılan narkoterörizmle mücadele operasyonlarının tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, “Söz konusu operasyonda, 255 farklı noktada 5 ton 81 kilogram esrar maddesi, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir bitkisi, kenevir tarlalarını sulamak maksadıyla kullanılan 11 bin 525 metre sulama hortumu ile 2 adet su motoru ele geçirilmiş, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kenevir bitkileri numune alınmasına müteakip yerinde imha edilmiş, ele geçirilen esrar maddesi muhafaza altına alınmıştır. Operasyon esnasında esrar maddesi ile suçüstü yakalanan 3 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

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