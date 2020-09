Silvan'da terör olaylarından dolayı kapalı olan yol trafiğe açıldı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde terör saldırılarından dolayı kapatılan SilvanBatman karayolu tekrar trafiğe açıldı.

Silvan ilçesinde terör saldırılarından dolayı 5 yıldır kapalı olan SilvanBatman karayolu 5 yıldan sonra tekrar trafiğe açıldı. Emniyet güçleri, Silvan ilçesi Batman yol güzergahındaki askeriye ile Emniyet Müdürlüğü önünde yol üstündeki bariyerleri kaldırarak 5 yıldan beri kapalı olan yolu trafiğe açtı.

Mustafa Çeliker adlı vatandaş, yolun kardeşliğe vesile olması temennisinde bulundu. Çeliker, "5 yıldan beri kapalı olan yolun bugün trafiğe açılması sevindiricidir. İlçemizin gelişmesi ve kalkınması adına sevindirici bir uygulamadır. Hepimiz kardeşiz herkes can güvenliği altında yaşamını idame etmelidir. Yolun kapalı olmasında dolayı tek şeritten trafik sağlanıyordu. Zaman zaman trafik kazalarına sebebiyet oluyordu. Trafik akışı her iki şeritten sağlanacak. Yolun açılması çok iyi oldu. Her dar günün ardından bir geniş gün vardır, hayırlı olsun" dedi.

