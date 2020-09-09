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Göçmenlerin umut yolculuğu Diyarbakır'da son buldu

DHA

Göçmenlerin umut yolculuğu Diyarbakır'da son buldu


Burak EMEKNurettin FİDANCAN, (DHA)AFGANİSTAN ve Pakistan'dan insan kaçakçıları tarafından yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen 250 kaçak göçmen, 31 gün yürüdükten sonra umut yolculukları Diyarbakır'da son buldu. Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki bahçeye yerleşen göçmenler, akıbetlerini bekliyor.
Ülkelerindeki iç savaştan dolayı yaşadıkları zorluklar nedeniyle Afganistanlı ve Pakistanlı kaçak göçmenler, insan kaçakçılarıyla 600 dolar ile 4 bin 500 TL arasında değişen ücretler karşılığında sınırdan Türkiye'ye getiriliyor. Avrupa'ya ve Türkiye'deki metropol şehirlere gitme hayaliyle ülkelerinden ayrılan, aralarında gençlerin de olduğu 250 kişilik göçmen grubunun bu hayali, günlerce yapılan yürüyüşün ardından Diyarbakır'da son buldu. Kaçak göçmenler, Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne sığındı. Otogar bahçesine yerleşen göçmenlerin yemek ihtiyacı, terminal çalışanları tarafından karşılanıyor.
'BİZLER PARA KAZANMAYA GELİYORUZ'
20 yaşındaki Afganistanlı Türkmen Necibullah Süleyman, ülkesinden kaçak olarak Pakistan ve İran'dan geçerek Türkiye'ye geldiklerini anlattı. Süleyman, "Sınırdan kaçak olarak geçtik. 31 gündür yürüyoruz. Yürüdükten sonra 31 günde Diyarbakır'a geldik. 100 saat yürüdük, buradan İstanbul'a gideceğiz. Orada çalışacağız, para kazanacağız ve Afganistan'a geri gideceğiz. Ailem için bir yol bulursam eğer getireceğiz. Bizler para kazanmaya geliyoruz, Afganistan'da hiç çalışma ortamı ve para yok. O durumda biz de Türkiye'ye geliyoruz" dedi.
'YÜRÜYEREK DİYARBAKIR'A GELDİK"
Afgan Secat Ansari, Diyarbakır'a 25 günde ulaştıklarını belirterek, "Bazı yerde yürüyerek bazı yerde de arabayla ilerledik. Silvan'dan yürüyerek Diyarbakır'a geldik, 90 kilometre yürüdüm. İran üzerinden Türkiye'ye geldim. Çalışmak için geldim, para kazanıp evime göndereceğim. Ailemi de getirecek durumum yok.  Çok para lazım getirmek için. Bizi işe alsınlar, çalışanları işe alsınlar ama çalışmayana acımıyorum ne yaparlarsa yapsınlar. Türkiye'ye kötülük için gelirlerse eğer onlara ne yaparlarsa yapsınlar" diye konuştu.
'4 BİN TL VERİP ARAÇLA GELDİK'
Abdurrahman İbrahimi (23), ise Afganistan'daki iç savaş ortamından kaçtığını, ifade ederek, şunları söyledi:
"Türkiye'ye geldim çalışmak için. Sınıra 4 saat yürüyerek geldik, önceden biriyle görüştük Van'a geçtik. 4 bin TL verip araçla geldik. Para kazandıktan sonra tekrar Afganistan'a gideceğim. Ailemi getirmek isterim ama çok zor. Kişi başı 4 bin TL nasıl yapacağız."
 
DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Nurettin FİDANCAN
2020-09-09 13:25:07

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