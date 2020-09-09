Diyarbakır'da intihar etmek isteyen kişi son anda kurtarıldı 

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Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, 8 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan Ersin G. (45), polis ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Ergani ilçe merkezinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple 8 katlı apartmanın çatısına çıkan Ersin G., intihar etmek istedi. Ersin G.'yi çatıda gören vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, çatıya çıkarak Ersin G.'yi intihardan vazgeçirmek için uzun uğraşlarda bulundu. İkna çabaları sırasında polis ekipleri, Ersin G.'yi oyalayarak kolundan çekip kurtardı. Ersin G., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır / Ergani Esat TAŞTEKİN

2020-09-09 16:36:29



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