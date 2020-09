Zerzevan Kalesinde hedef 5 milyon turist

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Zerzevan Kalesinde incelemelerde bulundu. Vali Karaloğlu, 2025 yılında kaleye 5 milyon ziyaretçinin gelmesini beklediklerini söyledi.

Vali Karaloğlu, her tarafı ayrı bir tarih ve kültür olan kadim şehir Diyarbakır’ın son dönemde uluslararası yayın yapan dergilere ve belgesellere konu olan Zerzevan Kalesini ziyaret etti. Zerzevan Kalesi ziyaretinde kalenin tarihi, ne amaçla kullanıldığı, yapısı ve devam eden çalışmalar hakkında kazı başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun’dan bilgiler alan Vali Karaloğlu, kazı çalışmaları esnasında ortaya çıkarılan eserleri tek tek inceledi. Çalışma alanındaki her noktada titizlikle incelemelerde bulunan Vali Karaloğlu’na Roma İmparatorluğundan kalma bir tatlı olan globi ikram edildi.

İncelemelerin ardından basın mensuplarına yönelik açıklamalarda bulunan Vali Karaloğlu, konuşmasına Zerzevan Kalesinin tarihi ve önemi hakkında bilgiler vererek başladı. Tarihi kalenin Roma İmparatorluğu döneminde garnizon olarak kullanıldığını belirten Karaloğlu doğunun batıda karşılaştığı ilk yapı olmasının kalenin önemini ortaya koyan unsurlardan biri olduğunu söyledi. Kalenin tarihinin Asurlara kadar gittiğini ifade eden Vali Karaloğlu, Zerzevan Kalesini dünya gündemine taşıyanın Roma Kalesi olmasından öte en iyi korunmuş Mithras Tapınağının bu kalenin içerisinde yer alması olarak gösterdi.



Diyarbakır’ın tanıtımına önemli katkı

Zerzevan Kalesinin Diyarbakır’ın tanıtımına ve marka değerine sunduğu katkıya da değinen Vali Karaloğlu, 2018 yılında Dünya Turizm Yazarları ve Gazetecileri Federasyon’u (FİJET) tarafından Dünya Turizm Oskarı olarak bilinen Altın Elma ödülünün Diyarbakır’a verilmesinde önemli bir rol oynadığını ifade etti. Vali Karaloğlu, aynı zamanda kalenin, dünya çapında yayın yapan National Geographic dergisinin 2020 yılı mart sayısında yer alması, yine bir seyahat dergisi olan National Georaphic Traveler dergisinin ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayan sayısında işlenmesi beklenen ve bazı belgesellerde konu edinmesinin Diyarbakır’ın tanıtımında Zerzevan Kalesinin oynadığı role dikkat çekti.

Kazı alanının farklı üniversitelerden gelen gönüllüler tarafından yapılan çalışmalarla sanat tarihçileri ve arkeologlar için adeta bir eğitim alanı olduğunu da vurgulayan Vali Karaloğlu, valilik ve Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları desteklediğini, bununla birlikte alanın, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 12 ay kesintisiz kazı alanı ilan edilerek Zerzevan Kalesindeki çalışmalara verilen öneme işaret etti.



Pandemiye rağmen 120 bin turist

2019 yılında Zerzevan Kalesini 70 bini yabancı olmak üzere 450 bin turistin ziyaret ettiğini, 2020 yılında yaşanan pandemi nedeniyle hedeflenen 1 milyon turist sayısına ulaşılamadığı ancak buna rağmen 120 bin turistin ziyaret ettiğini belirten Vali Karaloğlu, 2025 yılında hedefin 5 milyon turist ağırlamak olduğunu söyledi. Hem tarihi kaleyi ziyarete gelen turistler için hem de gökyüzüne meraklı gençlere dönük projeler planlandığını ifade eden Vali Karaloğlu, turistlerin ziyaret amaçlı Zerzevan Kalesine geldiklerinde bilgilendirilecekleri ve dinlenebilecekleri bir karşılama merkezi yapılacağını söyledi. Gençlere yönelik faaliyetleri önemsediğini her platformda dile getiren Vali Karaloğlu, Mithraizmin yıldızlarla ilgili bir inanış olduğunu, Zerzevan Kalesini önemli kılan noktalardan birinin bu inanış doğrultusunda oluşturulan gökyüzü gözlem kuleleri olduğunu ktararak, daha önce Antalya Valiliği döneminde Saklıkent’te gerçekleştirilen Gökyüzü Gözlem Şenliğinin benzerini gençlerin katılımıyla Zerzevan Kalesinde de gerçekleştirmek istediğinin altını çizdi. Son yıllarda Türkiye’de yılların tema isimlerle anıldığını 2020 yılının Patara Yılı ilan edildiğini hatırlatan Vali Karaloğlu, pandemi nedeniyle 2021’de de Patara Yılı temasının devam edebileceğini ancak 2022 yılının Zerzevan Kalesi Yılı temasıyla adlandırılması için çalışma yapacaklarını vurguladı.

Konuşmasının sonunda Karaloğlu, 2014 yılında başlayan kazı çalışmalarından bugüne kadar geçen 6 yılda eşi benzeri olmayan bir ilerleme kaydederek Zerzevan Kalesinin ortaya çıkarılmasına katkı sunan Doç. Dr. Aytaç Coşkun ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

