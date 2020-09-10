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Bakan Karaismailoğlu: Diyarbakır'a 18 yılda 7 milyar TL yatırım yaptık

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Diyarbakır'a 18 yılda 7 milyar TL yatırım yaptık


Mehmet Mucahit CEYLANSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, devam eden 9 projeyi incelemek ve yapımı tamamlanan yeni Eğil yolunun açılışını yapmak için Diyarbakır'a geldi. Bakan Karaismailoğlu, 18 yılda 7 milyar TL'nin üzerinde Diyarbakır'a yatırım yaptıklarını ifade ederek, "Şu anda devam eden 9 önemli projemiz var. Bugünkü ziyaretimizde onları inceleyeceğiz. Bunların en kısa zamanda bitirilmesi için çalışacağız" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli incelemeler ve açılışlar yapmak için Diyarbakır'a geldi. Bakan Karaismailoğlu, temaslarına beraberindeki AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal ile birlikte Vali Münir Karaloğlu'nu ziyaret ederek başladı. Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Karaismailoğlu, Vali Karaloğlu ile bir süre görüştükten sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
'ÜLKEMİZİN HER NOKTASINDA BİR ÇALIŞMAMIZ VAR'
AK Parti İl Başkanlığı'nda ziyaretinde ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Karaismailoğlu, kente önemli çalışmaların ve yatırımların olduğunu söyledi. Bakanlık olarak Diyarbakır'a 18 yılda 7 milyar lira yatırım yapıldığını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizin en önemli şehirlerden Diyarbakır'da, bakanlığımız tarafından yapılmakta olan projelerle ilgili şantiye ziyaretlerimiz olacak. Valimiz, milletvekillerimiz, parti teşkilatıyla gerekli istişarede bulunup Diyarbakır için yapmak istediğimiz ve yapmakta olduğumuz güzel işlerin bir an önce bitirilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda planlamaları yapmak için bugün buradayız. İnşallah çok verimli bir gün olacak. Ülkemizin her noktasında bir çalışmamız var. Büyük, özverili bir çalışma var.  Bir gün Diyarbakır'da, bir gün Muğla'da, bir gün İstanbul'dayız" dedi. 
'DÜNYANIN GIPTAYLA BAKTIĞI PROJELERE DEVAM EDİYORUZ'
Diyarbakır'da 2003 yılında 40 kilometre bölünmüş yolun olduğunu anlatan Bakan Karaismailoğlu, yapılan yatırımlarla 440 kilometreye ulaştığını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "Geçen hafta Giresun'da bir afet yaşamıştık. Ama devletimizin büyüklüğü, hükümetimizin güçlülüğü, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nelerin üstesinden gelebileceğimizi orada birkaç günde göstermiş olduk. Bu sadece bir örnekti. Ama ülkemizin birçok noktasında değerli yatırımlarımız var. Mühendislik açısında dünyanın gıptayla baktığı projelere devam ediyoruz. Halkımızın, vatandaşlarımızın günlük yaşamı kolaylaştıracak işler yapmak için uğraşıyoruz. Devlete, millete hizmet etmek bir nasip işidir. Biz de bu doğrultuda vatandaşımızın gönlünü kazanmak için canla başla çalışıyoruz. En büyük sevincimiz, yaptığımız işlerde vatandaşlarımızın mutluluk duymasıdır. Bizim yorgunluğumuzu giderecek tek şey odur. Onun için canla başla çalışıyoruz. Ülkemizin her noktasında olduğu gibi Diyarbakır'da önemli çalışmalar, yatırımlarımız var. 18 yılda 7 milyar TL'nin üzerinde Diyarbakır'a yaptığımız yatırımlar var. Şu anda devam eden 9 önemli projemiz var. Bugünkü ziyaretimizde onları inceleyeceğiz. Bunların en kısa zamanda bitirilmesi için çalışacağız, bundan sonra gelen talepleri ihtiyaçlar doğrultusunda yeni projelerimiz planlayacağız. Sadece bir tane örnek vermek istiyorum. 2003 yılında Diyarbakır genelinde sadece 40 kilometre bölünmüş yol vardı. Şu an 440 kilometre bölünmüş yol var. Nereden nereye. Bunun gibi çok değerli yatırımlarımız var. Diyarbakır Havalimanı, Anadolu'nun en büyük havalimanlarından biridir. Yolculuklar sürekli artıyor. 5 milyon üzerinde yolcu kapasitesi var. Diyarbakır Havalimanı, İstanbul Havalimanı'ndan sonra en büyük piste sahiptir" dedi.
Bakan Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelecek.  DHA-Politika Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Serdar SUNAR
2020-09-10 13:46:55

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