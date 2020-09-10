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Diyarbakır'ın rekortmen karpuzu: 56 kilo 200 gram

DHA

Diyarbakır'ın rekortmen karpuzu: 56 kilo 200 gram


Emrah KIZILNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Kültür ve karpuz tanıtım etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmada sürme çeşidinde son yılların en ağır karpuzu birinci seçildi. 56 kilo 200 gramlık ağırlığıyla birinci gelen karpuzun üretici Adil Aydın, "Şu anda 70 yılın en büyük karpuzunu 56 kilo 200 gramla biz yetiştirdik. Bizim amacımız birincilik elde etmek değildir. Bu kültürümüzü ileriki aşamalarda çocuklarımıza ve torunlarımıza kitaplarda tanıtmak değildir. Bunları Türkiye ve dünyaya tanıtmak için baya bir emek veriyoruz" dedi.
Coğrafi işaret belgesi olan tescilli Diyarbakır karpuzu için bu yıl 10'uncusu düzenlenen Diyarbakır kültür ve karpuz tanıtım etkinlikleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla gerçekleştirildi. Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, oda ve borsa temsilcileri ile üreticilerin katıldığı etkinlikte en ağır sürme çeşidi karpuz yarışmasında üretici Adil Aydın 56 kilo 200 gram karpuzla birinci, Bilmez Atlı 51 kilo 500 gramla ikinci, Hamit Atlı 50 kilogramla üçüncülük elde etti. Yarışmada dereceye giren üreticilere çeşitli ödüller verildi.
'AMACIMIZ BİRİNCİLİK DEĞİL'
Karpuzun üreticisi Adil Aydın, ürettiği sürme çeşidi karpuzun son 70 yılın en ağır karpuzu olduğunu iddia ederek, "Bizim amacımız birincilik elde etmek değildir. Bu kültürümüzü ileri ki aşamalarda çocuklarımıza ve torunlarımıza kitaplarda tanıtmak değildir. Diyarbakır'a özgü bazı ürünler adet yok olmaya yüz tutmuştur. Biz de bunların bitmemesi için bunları Türkiye ve dünyaya tanıtmak için baya bir emek veriyoruz. Zahmetli ve zor bir meslek. Karpuz zamanı geldiği zaman biz bunları unutuyoruz. Bu kültürün yok olmaması için çalışıyoruz. Şu anda 70 yılın en büyük karpuzunu 56 kilo 200 gramla biz yetiştirdik" diye konuştu.
'KİLOMLA HEMEN HEMEN EŞİT'
Yarışmada 51 kilo 500 gramla ikinci gelen karpuzun üreticisi Bilmez Atli, 30 yıldır bu işi yaptıklarını belirterek, "Bunu meslek edindik. Benim karpuzum 51 kilo 500 gramla ikinci geldi. Benim kilomda en son tartıldığımda 53 kiloydu ama tarlada çalıştığım için kilo vermiş olabilirim. Belki karpuzla hemen hemen eşit olabilir. 3'üncü karpuz da babama ait. Ailecek rekor bizde" ifadelerini kullandı.
'KILIÇLA KESİLİRDİ'
Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Diyarbakır'ın birçok üründe ilk 5 arasında olduğunu vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:
"Büyük bir üretim potansiyelimiz var. Karpuz denilince de Diyarbakır Türkiye'de en önde gelen illerden bir tanesi. Ticari alanda yaklaşık olarak 52 bin dekar alanda karpuz ve kavun tarımı yapılmaktadır. Diyarbakır karpuzunun ticari olanlarının dışında 5 çeşidi var. Bu 5 çeşitten en büyük olanı sürme çeşididir. Binlerce yıldan beri sürdürülen geleneksel tarımla yetiştirilen bu karpuzu sergileme fırsatı yakaladık. Binlerce yıllık tarihi olan bu değerin korunması gerekiyor. Üreticilerimiz sayesinde bugüne kadar geldi. İnşallah bundan sonra da devam ettirilecek. Develerle taşınır kılıçlarla kesilirmiş. Bu karpuzlar kesildiği zaman yaklaşık 40 kişinin tüketebileceği karpuzlar kılıçlarla kesilerek tüketime sunuluyordu. Bu tarih binlerce yıldan bugünümüze geldi. Binlerce yıl öncenin tohumu duruyor karşımızda."
'BU ŞEHİR 5 MİLYON TURİSTİ AĞIRLAYACAK POTANSİYELE SAHİP'
Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Diyarbakır'ın her caddesine ayrı bir kültür ayrı bir değer kattığını belirterek, şunları kaydetti:
"Surun sokaklarında dolaşırken her dokunduğunuz taşın bir değeri, bir hikayesi var. Dünya üzerinde böyle bir şehir yok. Dolayısıyla bu şehri tanıtmamız lazım. Karpuz ve diğer festivaller birer vesiledir. Biz bu şehrin huzurunu korudukça bu şehrin güzelliklerini paylaşabiliriz. Diğer insanlarla tanıtabiliriz. Pandemi sürecinden önce yaklaşık 1 milyon turist gelmiş bir şehir. Bunların yarısından fazlası bu şehirde konaklamış ama bu şehir 5 milyon turisti ağırlamayı hak eden ve başarabilecek potansiyel ve kapasiteye sahip bir şehir."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN
2020-09-10 20:46:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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