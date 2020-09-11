Diyarbakır Futbol Kulübü’ne tahkim kurulu şoku

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır Futbol Kulübü’ne tahkim kurulu şoku

İHA

Diyarbakır Futbol Kulübü’ne tahkim kurulu şoku

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, daha önce aynı isim ile kurulan başka kulüp olduğuna dikkat çekerek 3. Lig ekibi Diyarbakır Futbol Kulübü’nün isim tescilini iptal etti. Futbol Federasyonu yönetimi tarafından onaylanan isim tescili geçersiz sayılırken, Diyarbakır ekibi ya eski ismi Diyarbekirspor ya da başka isimle yoluna devam edecek.
Daha önce kurulmuş olan ve Diyarbakır amatör liglerinde mücadele eden aynı isimli kulübün itirazını değerlendiren Tahkim Kurulu, 3. Lig ekibi Diyarbakır Futbol Kulübü’ne yönetim kurulunun tescili ile verilen isim hakkını iptal etti. Tahkim Kurulu’nun kararında, “Diyarbakır Futbol Kulübü Derneğinin TFF yönetim kurulunun 25 Ağustos 2020 tarihli kararına karşı Diyarbakır Futbol Kulübü Derneğinin, Diyarbekir Spor Futbol Yatırımları AŞ'nin müsabakalara iştirak ederken kullanacağı ismin değiştirilmesine dair talep doğrultusunda lige katılım isminin değiştirilmesine ilişkin 25 Ağustos 2020 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde Diyarbakır Futbol Kulübü Derneğinin itirazının kabulüne, oy çokluğu ile karar verilmiştir” denildi.
Bu kararın ardında büyük bir şok yaşayan Diyarbekirspor’un ne yapacağı merak konusu oldu. Ligin başlamasına 1 hafta verilen bu karar karşısında şaşkına dönen yeşilkırmızılı kulübün yola Diyarbekirspor olarak devam etmesi ya da yeni bir isim için karar alarak Futbol Federasyonu’na başvurması bekleniyor.
Öte yandan kamp çalışmalarını bugün tamamlayacak olan yeşilkırmızılı takımın 3 günlük iznin ardında Pazartesi günü ligin ilk haftasında Manisaspor’la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacağı kaydedildi. Anlaşmaya varılan çok önemli transferler olduğu ve bunların açıklanacağı da belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amedspor'da kamp tamamlanıyor
YEREL HABERLER Amedspor'da kamp tamamlanıyor
Diyarbakır’da son 9 ay içinde 94 milyon kök kenevir, 32 ton esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da son 9 ay içinde 94 milyon kök kenevir, ...
Otomobiller kavşakta çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Otomobiller kavşakta çarpıştı: 5 yaralı
Diyarbakır'ın rekortmen karpuzu: 56 kilo 200 gram
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın rekortmen karpuzu: 56 kilo 200 gram
Bakan Karaismailoğlu, Diyarbakır-Eğil karayolunu hizmete açtı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "İnşallah bu açacağımız yol hem Diyarbakır'ın hem de Eğil'in turizmine, kültürüne önemli katkılar sağlayacaktır"
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Diyarbakır-Eğil karayolunu ...
Bakan Karaismailoğlu: Diyarbakır'a 18 yılda 7 milyar TL yatırım yaptık (3)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Diyarbakır'a 18 yılda 7 milyar ...
Bakan Karaismailoğlu'ndan Diyarbakır'a 45 bin metrekarelik Millet Bahçesi müjdesi
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu'ndan Diyarbakır'a 45 bin ...
Diyarbakır’da son 70 yılın en ağır karpuzu yetiştirildi 10. Diyarbakır Kültür ve Karpuz Tanıtım Etkinlikleri başladı Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen etkinliklerde en ağır karpuzlar yarıştı Çiftçi Adil Aydın'ın tarlasından çıkan 56 kilo 200 gramlık karpuz hem yarışmanın hem de son 70 yılın en ağır karpuzu oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da son 70 yılın en ağır karpuzu ...
Bakan Karaismailoğlu: Diyarbakır'a 18 yılda 7 milyar TL yatırım yaptık (2)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Diyarbakır'a 18 yılda 7 milyar ...
Dicle'de kan bağışı kampanyası
YEREL HABERLER Dicle'de kan bağışı kampanyası
Silvan Kaymakamı Çelik esnafla buluştu
YEREL HABERLER Silvan Kaymakamı Çelik esnafla buluştu
Silvan'da korona virüs değerlendirme ve istişare toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Silvan'da korona virüs değerlendirme ve istişare ...
Dicle'de yapımı tamamlanan portatif yüzme havuzu hizmete girdi
YEREL HABERLER Dicle'de yapımı tamamlanan portatif yüzme havuzu ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "18 yılda Diyarbakır'a 7 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldı"
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "18 yılda ...
HDP önündeki eylemde 374'üncü gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 374'üncü gün
Başkan Beyoğlu’ndan korona virüs denetimlerine katılan ekiplere moral ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu’ndan korona virüs denetimlerine ...
Bakan Karaismailoğlu: Diyarbakır'a 18 yılda 7 milyar TL yatırım yaptık
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Diyarbakır'a 18 yılda 7 milyar ...
Diyarbakırspor’da alacaklar ödendi
YEREL HABERLER Diyarbakırspor’da alacaklar ödendi
Kampanya için il il gezen Özavcı'dan, HDP önündeki ailelere destek
YEREL HABERLER Kampanya için il il gezen Özavcı'dan, HDP önündeki ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Diyarbakır'da
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ...
Zerzevan Kalesinde hedef 5 milyon turist
YEREL HABERLER Zerzevan Kalesinde hedef 5 milyon turist
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 372’nci gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 372’nci gününde
Kola bağımlısı genç, günde 5 litre kola ve 50 lira yevmiye ile çalışıyor
YEREL HABERLER Kola bağımlısı genç, günde 5 litre kola ve 50 ...
Diyarbakır'daki Roma'nın askeri garnizonu Zerzevan'a 5 milyon turist hedefi
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki Roma'nın askeri garnizonu Zerzevan'a ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X