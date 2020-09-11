Diyarbakır’da aynı manzara, yasak olmasına rağmen düğün konvoyları devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da aynı manzara, yasak olmasına rağmen düğün konvoyları devam ediyor

İHA

Diyarbakır’da aynı manzara, yasak olmasına rağmen düğün konvoyları devam ediyor

Korona virüs vakalarında artışın yaşandığı iller arasında yer alan Diyarbakır'da, İçişleri Bakanlığının ve valiliğin yasak kararları yine hiçe sayıldı. Vatandaşlar, gece geç saatlere kadar düğün yapıp, ardından da konvoy düzenledi. Düğün konvoyu, daha sonra yolu bir süreliğine trafiğe kapattı. Sözde eğlence, korona virüsün yayılmasına davetiye çıkardı.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrasında 1 Haziran'da normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. 1 Temmuz'da ise yayımlanan genelgeyle düğün salonları uzun bir aradan sonra kapılarını tekrar açmıştı. Yeni normalleşme sürecinde vakaların artış gösterdiği Diyarbakır'da salgınla mücadele kapsamında maske takma zorunluluğu, sosyal mesafe kuralına uyulması ve düğün saatlerine kısıtlama getirildi. Kentte yasak olmasına rağmen düğün saatlerine uyulmadığı ve konvoylar yapılmaya devam ettiği görüldü. Düğün konvoyunun ara ara durup yolu trafiğe kapatması korona virüsün yayılmasına davetiye çıkardı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da şüpheli ölüm 18 yaşındaki genç kız başından vurulmuş halde bulundu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da şüpheli ölüm 18 yaşındaki genç kız ...
Diyarbakır Futbol Kulübü’ne tahkim kurulu şoku
YEREL HABERLER Diyarbakır Futbol Kulübü’ne tahkim kurulu şoku
Amedspor'da kamp tamamlanıyor
YEREL HABERLER Amedspor'da kamp tamamlanıyor
Diyarbakır’da son 9 ay içinde 94 milyon kök kenevir, 32 ton esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da son 9 ay içinde 94 milyon kök kenevir, ...
Otomobiller kavşakta çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Otomobiller kavşakta çarpıştı: 5 yaralı
Diyarbakır'ın rekortmen karpuzu: 56 kilo 200 gram
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın rekortmen karpuzu: 56 kilo 200 gram
Bakan Karaismailoğlu, Diyarbakır-Eğil karayolunu hizmete açtı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "İnşallah bu açacağımız yol hem Diyarbakır'ın hem de Eğil'in turizmine, kültürüne önemli katkılar sağlayacaktır"
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Diyarbakır-Eğil karayolunu ...
Bakan Karaismailoğlu: Diyarbakır'a 18 yılda 7 milyar TL yatırım yaptık (3)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Diyarbakır'a 18 yılda 7 milyar ...
Bakan Karaismailoğlu'ndan Diyarbakır'a 45 bin metrekarelik Millet Bahçesi müjdesi
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu'ndan Diyarbakır'a 45 bin ...
Diyarbakır’da son 70 yılın en ağır karpuzu yetiştirildi 10. Diyarbakır Kültür ve Karpuz Tanıtım Etkinlikleri başladı Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen etkinliklerde en ağır karpuzlar yarıştı Çiftçi Adil Aydın'ın tarlasından çıkan 56 kilo 200 gramlık karpuz hem yarışmanın hem de son 70 yılın en ağır karpuzu oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da son 70 yılın en ağır karpuzu ...
Bakan Karaismailoğlu: Diyarbakır'a 18 yılda 7 milyar TL yatırım yaptık (2)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Diyarbakır'a 18 yılda 7 milyar ...
Dicle'de kan bağışı kampanyası
YEREL HABERLER Dicle'de kan bağışı kampanyası
Silvan Kaymakamı Çelik esnafla buluştu
YEREL HABERLER Silvan Kaymakamı Çelik esnafla buluştu
Silvan'da korona virüs değerlendirme ve istişare toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Silvan'da korona virüs değerlendirme ve istişare ...
Dicle'de yapımı tamamlanan portatif yüzme havuzu hizmete girdi
YEREL HABERLER Dicle'de yapımı tamamlanan portatif yüzme havuzu ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "18 yılda Diyarbakır'a 7 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldı"
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "18 yılda ...
HDP önündeki eylemde 374'üncü gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 374'üncü gün
Başkan Beyoğlu’ndan korona virüs denetimlerine katılan ekiplere moral ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu’ndan korona virüs denetimlerine ...
Bakan Karaismailoğlu: Diyarbakır'a 18 yılda 7 milyar TL yatırım yaptık
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Diyarbakır'a 18 yılda 7 milyar ...
Diyarbakırspor’da alacaklar ödendi
YEREL HABERLER Diyarbakırspor’da alacaklar ödendi
Kampanya için il il gezen Özavcı'dan, HDP önündeki ailelere destek
YEREL HABERLER Kampanya için il il gezen Özavcı'dan, HDP önündeki ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Diyarbakır'da
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ...
Zerzevan Kalesinde hedef 5 milyon turist
YEREL HABERLER Zerzevan Kalesinde hedef 5 milyon turist
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 372’nci gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 372’nci gününde

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X