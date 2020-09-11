Piknik tüpünden sıçrayan alev evi küle çevirdi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir ev, piknik tüpünden sıçrayan alevler nedeniyle küle döndü. Yangında 5 kişilik aile dumandan etkilendi.

Olay, merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 840. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yanan piknik tüpünden yükselen alevler, sıçradığı süngeri tutuşturdu. 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın, hızla yayılmaya başladı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Tahliye edilen apartmanda çıkan yangın, kısa sürede sündürüldü. Aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişilik aile dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen vatandaşlara ilk müdahale, olay yerine sevk edilen ambulanslarda yapıldı.

Aile üyelerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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