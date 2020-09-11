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Otizmli torununa eğitim kliniği bulamadı, 1 milyon lira harcayarak kendisi yaptı Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, otizmli torununa Diyarbakır’da eğitim kliniği bulamadı Kolları sıvayan Elaldı, toplam 1 milyon lira maliyetle otizmli çocukların eğitim görebileceği bir merkez yaptırdı Elaldı, torunu için yaptırdığı merkezde, maddi durumu olmayan otizmli ailelerin de yararlanması talimatını verdi

İHA

Otizmli torununa eğitim kliniği bulamadı, 1 milyon lira harcayarak kendisi yaptı Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, otizmli torununa Diyarbakır’da eğitim kliniği bulamadı Kolları sıvayan Elaldı, toplam 1 milyon lira maliyetle otizmli çocukların eğitim görebileceği bir merkez yaptırdı Elaldı, torunu için yaptırdığı merkezde, maddi durumu olmayan otizmli ailelerin de yararlanması talimatını verdi

Diyarbakır’da otizmli bireyler için sağlıklı çalışma alanı olmadığını gören torunu da otizmli olan Yılmaz Elaldı, milyonluk yatırım yaparak otizmli çocuklar eğitim kliniği açtı. Elaldı, maddi durumu olmayan otizmli ailelerin eğitim kliniğinden ücretsiz faydalanması talimatını verdi.
Diyarbakır’da otizmli 5 yaşındaki torunu Osman Elaldı için eğitim alabilecekleri yer bulamayan Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, 1 milyonluk dev yatırım yaprak hem kendi torununun hem de maddi durumu olmayan otizmli ailelerin yararlanması için bağışladı. ABA Klinik adı altında Özel Yahya Osman Elaldı Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini yaptıran Yılmaz Elaldı, açılışı gerçekleştirilen klinik gelirinin yüzde 50’sini öğretmen ve çalışanların masrafına ayırırken geri kalanını ise maddi durumu olmayan otizmli bireylerin hizmeti için bağışlama kararı aldı.

15 sınıfla otizmli çocuklara hizmet verecek
Yılmaz Elaldı, 1 milyon liraya mal olan 15 sınıflı 7 öğretmenli Özel Yahya Osman Elaldı Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Türkiye genelinde büyük başarılar elde eden özel eğitim profesörü Binyamin Birkan’ın da tecrübelerinden yararlanılarak açılan merkeze ilerleyen dönemlerde dünya genelinde otizmde başarılara imza atan Hindistan ve İngiltere’de bulunan öğretmenlerin de klinikte eğitim vereceği öğrenildi.
Açılışta bir konuşma yapan Yılmaz Elaldı, torununun otizmli olduğunu belirterek, sağlıklı bir eğitim alamadıkları için bu girişimde bulunduklarını söyledi. Elaldı, “ABA Klinik olarak Güneydoğuda böyle bir kliniğin olmadığını öğrendik. Bölgedeki hastalara bile bakılması için buraya Türkiye’nin en iyi hocası Binyamin Birkan’da bize katılarak destek verdi. Böyle hocaların buraya gelmeleri için bu ihtiyacı duyduk. Buranın öğretmenleri var, burslu öğrenciler olacak ve fakir fukaranın çocuklarına bakılacak. Buranın yüzde 50 geliri komple fakir fukaranın çocukların hizmeti için kullanılacak. Fakir ailelerimizin çocuklarına verilecek eğitimlerde biz ücret almayacağız, Hacıbaba Pastaneleri olarak karşılayacağız. Şuan mevcut okul bu bölgede olmayan bir okul, bu bölgedeki insanlarımıza daha güzelleri yakışır anlayışıyla, daha güzellerini de inşallah yapmaya çalışacağız. 1 milyon lira yatırım yapıldı, kim burada ufacık bir destek görürse annelerin sütü gibi helal olsun” dedi.

“Klinik Diyarbakır ve bölgesine değer katacak”
Dünya genelinde uluslararası akademik birliklerle eğitimlerini sürdürdüklerini aktaran özel eğitim profesörü Bünyamin Birkan, bu kliniğin Diyarbakır ve bölgesine çok büyük değer katacağını vurguladı. Prof. Dr. Birkan, “Otizmin bilinen tek çaresi eğitim ama doğru ve bilimsel kanıtı olan eğitim. Fakat bu eğitim konusunda olan metotlarda maalesef ülkemizde yetişmiş personel sıkıntısı var. Bu eğitimi doğru yaptığınızda, etkili verdiğinizde otizmli çocukların hayatında önemli bir gelişme sağlayabilir, çok iyi bir derecede ilerleyebilirler. ABA otizmli bireylerin eğitiminde bilinen en etkili eğitim modeli. Dolayısıyla bu eğitim modelinin Diyarbakır’da açılıyor olması da çok önemli çok güzel özellikle otizmli çocuğu olan aileler bu hizmetlerden yaralanmak için farklı şehirlere gidiyorlar ama bu eğitim ayaklarına geliyor. Bizim uluslararası stantlara uygun eğitim modelimiz var İstanbul’da uzun yıllardır bu işi yapıyoruz. Uluslararası akademik birliklerle bu işi yürütüyoruz. Biz ABA olarak tecrübelerimizi ABA Klinikle paylaşıyoruz. Burada eğitmenlerin yetiştirilmesinde bir rolümüz var, çocuklar için etkili eğitim programları geliştirilmesi ve bunların takip edilmesi konularında tecrübemizi paylaşıyoruz” diye konuştu.

“Diyarbakır ve bölgede bilimsel dayanıklı metotları yaygınlaştırmak istiyoruz”
ABA Klinik Müdürü ve özel eğitim öğretmeni Süleyman Bayram, otizmli ailelere çağrıda bulunarak kliniklerine davet etti. Bayram, “Biz bu kliniği otizmli bireylere bilimsel metotlarla uluslararası stantlara uygun eğitim vermek üzere kurduk. Kliniğimizde 15 sınıfımız bulunmakta, 3’ü yoğun okul programı için, diğer kısımları ise destek eğitim için kullanıyoruz. Kliniğimizde 7 öğretmen şuan görev yapıyor, ihtiyaç halinde öğretmenlerimiz artacaktır. Klinik kontenjanı 50 ama sürekli gelişimini tamamlayıp mezun olan öğrencilerden sonra sirkülasyon yaparak yeni kayıtlar alacağız. Diyarbakır ve bölgede otizmli bireylere uygun bilimsel dayanıklı metotları yaygınlaştırmak istiyoruz, bu anlamda merkezimizi ABA Klinik olarak kurduk, ABA otizmli bireylerde kullanılan bilimsel dayanıklı tek metot. Bu metodun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında çalışmalarımız olacaktır. Bu çalışmaları daha fazla kitleye duyurmak adına bu yöntem hakkında bilgi almak için herkesi kliniğimize bekleriz” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından kliniğin açılışı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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