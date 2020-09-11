HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 373’üncü gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 373’üncü gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 373’üncü gününe girdi. Evlat nöbetindeki anne Mevlüde Üçdağ, 1 Haziran 2015'ten bu yana haber alamadığı oğlu Ramazan Üçdağ için eyleme katıldığını ve oğlunun bir an önce gelmesini istediğini söyledi. Üçdağ, “Eylem yaklaşık 1 yıl geçti 2’inci yıla girdik, 6 yıldır oğlumdan haber alamıyorum. Görüm hem kapıda hem de telefondadır ama bir haber alamadım. Selehattin Demirtaş, pandemiden dolayı kızlarını tek tek gördüğünü söylüyor, gel biraz da kendini bizim yerimize koy. Ben çocuğum ölü mü sağ mı bilmiyorum. Oğlum Ramazan eğer sen beni duyuyor ve görüyorsan gel güvenlik güçlerimize teslim ol. İyi bir yer olsaydı onlar kendi çocuklarını yollarlardı, onların çocukları Fransa’da tatillerde, senin yerin orası değil. Sana orayı yakıştıramıyorum, sen de okumuş insansın orası senin yerin değil" dedi.

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