HDP’li vekil Tosun’a 10 yıl hapis cezası

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

HDP’li vekil Tosun hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan açılan davanın 13. celsesi görüldü. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya Tosun’un avukatı ile tanıklar ve avukatları katıldı. Tanıklarının ifadeleri ve sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi. Mahkeme, HDP Diyarbakır Milletvekili Tosun’a silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 8 yıl hapis cezası verdi. Suçun terör suçu olması nedeni ile mahkeme cezayı yarı oranda arttırarak 12 yıla çıkardı. Mahkeme son olarak sanığın tutanaklara yansıyan olumsuz hal ve tavırlara rastlanmaması nedeni ile cezayı 10 yıla indirdi.

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