Diyarbakır'da husumetli gruplar arasında kavga: 2 yaralı



Burak EMEK-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da husumetli iki grup arasında çıkan silah, sopa ve muştalı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kavga, öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Kooperatifler Mahallesi'nde meydana geldi. Kurtismailpaşa Sokak'ta karşılaşan 2 husumetli grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple sözlü tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı, sopalı ve muştalı kavgaya dönüştü. Kavgada isimleri öğrenilemeyen 2 kişi silahla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kavgada yaralananlara olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yaralıların acil servisteki tedavileri sürerken, polis ekipleri kavgaya karışanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Nurettin FİDANCAN

2020-09-11 18:09:23



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