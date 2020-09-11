Muharrem İnce'den 'kahvaltı' yorumu: Bütün herkese kapımız açıktır (2)

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OTOBÜSTE TÜRKÜ SÖYLEDİ

Mardin'deki ziyaretinin ardından Diyarbakır'a yola çıkan Muharrem İnce, kent girişinde şehir şehir dolaştığı otobüsün şoförüyle sohbet edip, "Hasan bizim seninle 3'üncü Türkiye turumuz bu. 2017 referandum, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve bu tur. Şimdi sen yoruldun ve Diyarbakır'a da girmek üzereyiz" dedikten sonra 'Hangi bağın bağbanısan' türküsünü söyledi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mücahit YOLCU-Burak EMEK-Selim KAYA

2020-09-11 18:32:48



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