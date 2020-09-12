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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da mesai saatlerine korona virüs düzenlemesi

İHA

Diyarbakır'da, korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinde değişikliğe gidildi. Personelin, 15 Eylülden itibaren 08.0016.00 ve 09.0017.00 mesai saatlerine uygun olarak iki grup halinde çalışması kararlaştırıldı.

Diyarbakır’da mesai saatlerine korona virüs düzenlemesi

Diyarbakır’da, korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinde değişikliğe gidildi. Personelin, 15 Eylülden itibaren 08.0016.00 ve 09.0017.00 mesai saatlerine uygun olarak iki grup halinde çalışması kararlaştırıldı.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, korona virüs salgınının yayılımının önlenmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin değiştirilmesine karar verildiği belirtildi. Açıklamada, "İl genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personellerin mesaiye geliş ve gidiş saatlerinde, hem trafikte oluşabilecek hem de toplu taşımayı kullanacak insan sayısında yaşanacak yoğunluğun önüne geçerek salgının bulaşma tehlikesini en aza indirmek amacıyla mesai saatlerinde değişiklik yapıldı. Alınan karar doğrultusunda kurum çalışanlarının 15 Eylül 2020 tarihinden itibaren 08.00 16.00 ve 09.00 17.00 mesai saatlerine uygun olarak iki grup halinde çalışması kararlaştırılırken, yapılan bu değişiklikle ‘kontrollü sosyal hayat’ çerçevesinde insan yoğunluğunun azaltılması ve salgının bulaş hızının kontrol altına alınması hedefleniyor" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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