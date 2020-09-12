Diyarbakır'da, yangın tüpüne yerleştiren patlayıcı ele geçirildi

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DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, eylemde kullanmak amacıyla hazırlanan yangın tüpüne yerleştirilen 1 kilo 635 gram PETN patlayıcı ele geçirildi, 2 kişi gözaltındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Ergani ilçesinde bir adrese düzenledikleri operasyonda terör eyleminde kullanmak amacıyla hazırlanan yangın tüpünün içerisine yerleştirilen 1 kilo 635 gram PETN patlayıcı ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcılara el konulurken, F.K ve K.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyette sorgusunun ardından sevk edildikleri adliyedeki mahkemede tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)

2020-09-12 10:06:46



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