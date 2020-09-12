Kaymakam ve Belediye Başkanı Türkmen köylülerle bir araya geldi

Diyarbakır'ın Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, ilçeye bağlı Tepe Mahallesini ziyaret ederek köylerle bir araya geldi.

Kaymakam Türkmen ilçeye 15 kilometre mesafedeki Tepe Mahallesi muhtarı Abdulkadir Sümer ve köylü vatandaşlar tarafından karşılandı. Kaymakam, köylülerle sohbet edip köy halkı ve muhtardan köylülerin sorunları hakkında bilgi aldı. Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen Tepe Mahallesinde bulunan jandarma karakolundaki askerleri de ziyaret etti. Türkmen, vatandaşlarla uzun süre sohbet etti. Türkmen, daha sonra Bismil Tepe Hastanesini ziyaret ederek, yetkilerden hastane hakkında bilgi aldı. Sağlık çalışanlarını pandemi döneminde yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı tebrik eden Kaymakam Türkmen, hasta olan vatandaşlara da geçmiş olsun dileğinde bulundu.



“Sorunların çözümü için elimizden geleni yapacağız”

Köylülerle sohbet eden Hamza Türkmen; köylülerin sorun ve sıkıntılarını dinleyerek ilçeye bağlı köylerin sorunlarının çözümü için kaymakamlık ve belediye olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Kaymakam Türkmen “Amacımız köy ve mahallelerimiz hakkında bilgi sahibi olarak sorunların çözümlerini bulmak. Köylerdeki eksikleri yerinde tespit ederek en kısa sürede giderilmesini sağlamaktır” dedi.



Köylüler ziyaretten memnun kaldı

Kaymakam Türkmen ve beraberindekilerin köylerine yaptıkları ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren köylüler, “Devlet büyüklerimizin köyümüze gelerek bizler ile ilgilenmeleri ve sorunlarımızı dinlemeleri bizleri çok mutlu ediyor. İnşallah ilçemize geldiği günden beri çalışkanlığıyla adından sıkça söz ettiren kaymakamımız sayesinde refah düzeyi çok daha yüksek şekilde yaşarız” ifadelerini kullandı.

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