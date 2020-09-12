Diyarbakırspar futbolcu seçmesi yapacak

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) ekibi Diyarbakırspor, futbolcu seçmeleri yapacak.

13 Eylül Pazartesi başlayacak olan seçmeler 15 Eylül'e kadar devam edecek. Seyrantepe tesislerdeki seçmeler her gün saat 16.30da başlayacak. Seçmelere 19982004 arası doğumlular katılabilecek. Kulüp Başkanı Siyabend Aydın, Diyarbakırspor formasını giyme hayali kuran gençlere bu imkanı tanımak için bu çalışmayı başlattıklarını söyledi. Transfer çalışmalarının da devam ettiğini belirten Aydın, "3. Lig düzeyinde bir kadro oluşturmak için çalışıyoruz. Önemli bir mesafe katettik. Gelecek hafta bunları açıklayacağız" dedi.

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