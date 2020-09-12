Uzmanlar botoks yapanları uyardı

Güzellik Atölyesi kurucusu güzellik uzmanı Özcan Yalınkılıç Özaydın, botoks yapan danışanları uyardı. Özaydın, merdiven altı işletmelerde maddi ve manevi mağduriyet yaşanabileceğini söyledi.

Güzellik uzmanı Özcan Yalınkılıç Özaydın, botoks yapan danışanların uygulama yaptığı işletmelerin merdiven altı olmamasına dikkat etmesi gerektiğini ve yaptıkları işlemde kullanılan malzemelerin danışanlarının yanında açmaları, kullanılan maddenin sulandırılma oranına dikkat edilmesi gerektiğini aktardı. Uzman Yalınkılıç Özaydın, “Botoks ve dolgu uygulamaları ülkemizde son yıllarda ciddi bir ivme kazanmıştır. Botoks, estetik ve sağlık amaçlı kullanılmaktadır. Estetik alanları, ince çizgiler, kırışıklıklar, kazayağı, alın çizgilerinde daha genç ve alımlı görünmek için kullanılır. Sağlık alanında, migren tedavisinde ve geceleri diş sıkma tedavisinde kullanılır. Dolgu uygulamaları ise simetri bozukluğu olan dolgunlaştırmak istediğimiz dudak, elmacık kemiği, burun dolgusu, çene dolgusu ve nazolabial dolgu olarak uygulanır. Botoks uygularken, kullanılan maddenin sulandırılma oranına dikkat edilmesi gerekir. Aksi taktirde botoks uygulaması daha çabuk erir. Tek kullanımlık iğneler ve strerilizasyonu sağlanmış araç gereçlerin kullanılması önemlidir. Botoks şişesinin danışanın yanında açılması gerekir” dedi.



48 saat sosyal ve spor aktivitelerden uzak durulması gerek

Uzman Özcan Yalınkılıç Özaydın, botoks yapan danışanların uygulamadan sonra hamam, sauna, spa, spor gibi sosyal ve spor aktivitelerden 48 saat boyunca uzak durması gerektiğini de söyledi. Yalınkılıç Özaydın, “Dolgu uygulamalarında ise uygulama yapılacak bölgede aktif uçuk, açık yara gibi bir deri probleminin olmaması gerekmektedir. Kullanılan ilaçlar mutlaka uzmana bildirilmelidir. Gerekli görüldüğü halde iki hafta öncesinden ilaçlar kesilmelidir. Kan sulandırıcı kullanılmamalıdır. Uygulama sonrası işlem yapılan bölgeye aşırı sıcak ve soğuk içecek veya kompresler değmemelidir. Uygulama etkisini hemen gösteren bir uygulamadır. Güzellik Atölyesi ailesi olarak botoks ve dolgu uygulamalarımızı uzmanlarımız tarafından profesyonel ve kaliteli ürünlerle uygulamaktayız. Danışanlarımıza tavsiyelerimiz, uygulama yapılacak merkezi iyi araştırmaları, ciltlerine uygulanacak ürünün kalitesini araştırmaları ve ürünlerin gözlerinin önünde açılması ve uygulanmasını istemeleridir. Özellikle son yıllarda artan merdiven altı işletmelerde yapılan uygulamalar sonucunda insanlarımız maddi ve manevi mağdur olmaktadır. Danışanlarımızın botoks ve dolgu uygulamalarında ucuza kaçmamalarını öneriyoruz. Güzellik Atölyesi olarak profesyonel, kalitesini kanıtlamış, dünya markası ürünlerle ve alanında uzman kişilerle çalışıyoruz. Danışanlarımıza kullanacağımız ürünün bilgisini ve miktarını önceden bildiriyoruz. Uygulamalarımızdan 24 saat sonra danışanlarımızı arayıp işlem takibi yapıyoruz. Botoks ve dolgu uygulamalarımız yazkış, kadınerkek fark etmeksizin her mevsim yapılabilir. Çoğunlukla 612 ay sonra duruma göre uygulamanın tekrarını öneriyoruz. Güzellik Atölyesi ailesi olarak başta sağlıklı daha sonra estetik günler dileriz” diye konuştu.

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