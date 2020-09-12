Diyarbakır’da uyuşturucuya dev operasyon 655 kilogram esrar ile 604 bin kök kenevir ve skunk bitkisi ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada Diyarbakır’da düzenlenen operasyonda 655 kilogram esrar ile 604 bin kök kenevir ve skunk bitkisi ele geçirildiği, 11 kişinin ise gözaltına alındığı belirtildi.

Jandarma Genel Komutanlığı resmi Twitter hesabından Diyarbakır'daki operasyonla ilgili açıklama yapıldı. “Uyuşturucuyla mücadelede kararlıyız” başlığıyla yapılan açıklamada, “Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice’de gerçekleştirilen narkoterör operasyonunda, 316 kilogram toz esrar, 244 kilogram kubar esrar, 95 kilogram skunk, 334 bin kök kenevir bitkisi, 270 bin kök skunk bitkisi ele geçirilerek 11 şüpheli yakalanmıştır” denildi.

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