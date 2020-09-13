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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Münir Karaloğlu ile sosyal medya buluşmaları Sur’da başlıyor

İHA

Vali Münir Karaloğlu ile sosyal medya buluşmaları Sur’da başlıyor

Vali Münir Karaloğlu ile sosyal medya buluşmaları Sur’da başlıyor.
Yaşanan pandemi sürecinin iletişime olan olumsuz etkisinin önüne geçmek ve vatandaşların sorun, talep ve önerilerini bizzat cevaplandırmak için Vali Karaloğlu vatandaşlarla yeni medya üzerinden bir araya gelecek. ‘Vali Münir Karaloğlu ile sosyal medya buluşmaları’ adıyla duyurulan ve iki haftada bir gerçekleştirilecek olan programın ilkinde Diyarbakır’ın kalbi Sur ilçesi konuşulacak. Tarihi yapıları ve kültürel dokusuyla öne çıkan kadim ilçede öncelikle ikamet vatandaşlarımız ve tüm Diyarbakırlıların görüş, öneri ve talepler dinlenecek. Vatandaşlar tarafından sosyal medya platformu üzerinden gelen soruların Vali Karaloğlu tarafından cevaplandırılacağı ilk yayın 15 Eylül 2020 Salı günü saat 16.00’da facebook, twitter, youtube ve instagram hesaplarından canlı olarak verilecek.
Vali Karaloğlu’da konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından, "Sosyal medya buluşmalarında bu hafta Sur ilçemizi konuşacağız" diyerek vatandaşlardan gelen soru, görüş ve önerileri canlı yayında cevaplayacağını açıkladı. Sosyal medya buluşmaları yıl boyunca tüm ilçeleri kapsayacak şekilde devam edecek. Böylece vatandaşlardan gelecek öneri, isteklerle yapılacak projelere istikamet çizilecek.

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