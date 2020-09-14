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Diyarbakır eğitim camiası Taşçıer'in görevinden ayrılması ile sarsıldı Eğitimde ilklere imza atan Prof. Dr. Taşçıer’in görevinden alınması eğitim camiasını üzdü

İHA

Diyarbakır'a atandığı günden itibaren başarıdan başarıya koşan ve ilklere imza atarak eğitime yeni bir soluk kazandıran Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer'ın görevinden alınması eğitim camiasında üzüntüye neden oldu. Taşçıer görevinden alındığını sosyal medya hesabından yaptığı 'Hoşçakalın' paylaşımı ile duyurdu. Taşçıer'in bu beklenmedik ayrılışı milli eğitim camiası, öğretmen ve idarecilerde üzüntüye neden oldu.

Diyarbakır eğitim camiası Taşçıer'in görevinden ayrılması ile sarsıldı Eğitimde ilklere imza atan Prof. Dr. Taşçıer’in görevinden alınması eğitim camiasını üzdü

Diyarbakır’a atandığı günden itibaren başarıdan başarıya koşan ve ilklere imza atarak eğitime yeni bir soluk kazandıran Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer'ın görevinden alınması eğitim camiasında üzüntüye neden oldu. Taşçıer görevinden alındığını sosyal medya hesabından yaptığı ‘Hoşçakalın’ paylaşımı ile duyurdu. Taşçıer'in bu beklenmedik ayrılışı milli eğitim camiası, öğretmen ve idarecilerde üzüntüye neden oldu.
6 Mart 2019 tarihinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından atanan Doç. Dr. Feysel Taşçıer, göreve başladıktan sonra birçok ilke ismini yazdırdı. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirip okulları ziyaret ederek sınıflarda ders veren ilk milli eğitim müdürü ünvanını taşıyan Taşçıer, eğitimde birçok yaraya da neşter oldu. Diyarbakır’da 500 bin öğrencinin daha nezih ve rahat ortamda eğitimlerini sürdürmesi için Anadolu Liseleri başta olmak üzere bir çok okulun yerini değiştirip fiziki yapısını düzeltti. Sürekli olarak idareci ve öğretmenlerle toplantı yapan Taşçıer göreve başladıktan sonra yönetici atamalarını sistematik olarak sıvalardan alınan sonuçlara göre yapmaya başladı. Bu durum özellikle öğretmenlere özgüven kazandırdı. Cumhuriyet tarihinde yapılamayan birçok projeyi hayata geçiren Taşçıer ve ekibi 19 ayda gerçekleştirdikleri çalışmalarla hem öğretmen, hem öğrenci ve hem de velilerin gözdesi haline geldi.
Görevi devraldıktan sonra yaptığı fizibilite çalışmalarının ardından lavabo ve tuvaletleri olmayan veya kullanılamaz halde olan 300 okulun tadilatları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un destekleriyle kısa sürede tamamlayan Taşçıer, son 1,5 yılda yaklaşık 20 yıldır herhangi bir bakımonarım işlemi görmemiş 250 okulu yenileyerek öğrencilerin daha güzel ortamda eğitimlerini sürdürmelerini sağladı.

Başarıdan başarıya koştu
Başarılarından dolayı eğitim camiasının gözdesi olan Doç. Dr. Feysel Taşçıer, geçen yıl Artı Eğitim Dergisi ve egitimtercihi.com tarafından verilen “6. Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri” töreninde “Türkiye’nin En Başarılı Milli Eğitim Müdürü”, Meya Ajans tarafından ise 2019 yılının en iyileri ödüllerinde Diyarbakır’ın en iyi bürokratı seçilerek ödüllendirildi. Ankara ve Diyarbakır'da düzenlenen ödül töreninde konuşan Taşçıer bu başarının kendisinin değil öğretmenlerin ve idarecilerinin başarısı olduğunu belirterek aldığı ödülü öğretmen ve idarecilere hediye etti.

‘Hoşçakalın’ ile duyurdu
Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer görevinden ayrıldığını sosyal medya hesaplarından ‘Hoşçakalın’ mesajı ile duyurdu. Taşçıer mesajında:
“Değerli Diyarbakır eğitim ailesine, Sayın Bakanımız öğretmenimiz Ziya Selçuk beyin teveccühleri ile 06 Mart 2019 tarihinden beri yürütmüş olduğum İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevim bugün itibariyle sona ermiştir. Az zamanda çok yol kat ettik. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve yakın çalışma arkadaşlarımızla birlikte çok sayıda ilki ve projeyi Diyarbakırımıza kazandırmış olmanın vicdani rahatlığıyla görevimden ayrılıyorum. Gece gündüz demeden benimle yol yürüyen çalışma arkadaşlarım başta olmak üzere siz değerli öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca bizlere her zaman destek olan bakanlığımızın değerli idarecileri ve çalışanlarına da ayrıca şükranlarımı iletiyorum. Hakkınızı helal edin”.

Öğretmen ve idareciler veda mesajına yorum yaparak üzüntülerini dile getirdi
Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer'in görevinden ayrıldığına dair sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklama öğretmen ve idarecileri üzüntüye boğdu. Öğretmen ve idareciler Taşçıer'e sosyal medya üzerinden verdikleri yanıtta üzüntülerini dile getirdi. Öğretmenler Taşçıer ile birlikte Diyarbakır eğitiminde ciddi bir ivme yakalandığını ve şimdiye kadar yapılmayan hizmetlere ismini yazdırdığı için hiç bir zaman kendisini unutmayacaklarını kaydetti. Taşçıer'in sosyal medya üzerinden yaptığı veda yazısı yaklaşık bin beğeni alırken, 200 kişi tarafından da yorumlandı. Yorumlarda öğretmenler Taşçıer'in gidişine çok üzüldüklerini dile getirdi. Öğretmenler, "Yıllardır Diyarbakır'da atamalarla ilgili haksızlıklar Feysel Taşçıer döneminde sona erdi. Bu bize uzun yıllar sonra özgüvene neden oldu. Hakkıyla kazanan insanların yönetici olabileceklerini Feysel Taşçıer ile öğrendik. Öğretmen olduğumuzun kıymetini yine Feysel Taşçıer sayesinde hatırladık. Her dokunduğu öğretmene inanılmaz enerji veren böyle bir müdürün görevden alınması eğitim camiasını üzüntüye boğmuştur" ifadelerini kullandı.
Doç. Dr. Feysel Taşçıer'in görevinden alınmasının ardından Antalya Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan Diyarbakır’a milli eğitim müdürü olarak atandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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