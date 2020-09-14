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HDP önündeki eylemde 378'inci gün

DHA

HDP önündeki eylemde 378'inci gün


Burak EMEKNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 145 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 378'inci günde de devam ediyor. Geçen yıl kaçırılan oğlu Yusuf (16) için oturma eylemi yapan Celil Bekdaş, 16 çocuğun ailesine kavuştuğunu hatırlatarak, bu durumun kendilerini umutlandırdığını ifade etti.
Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'dan itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
16 AİLE EVLATLARINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik´in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan daha önce örgütten kaçıp, teslim olmuştu. Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin'in de teslim olmasıyla birlikte evlatlarına kavuşan aile sayısı 16'ya çıktı. Koronavirüs salgını nedeniyle ailelerden bazıları evlerinde bazıları ise HDP il binası önünde kurulan çadırda sosyal mesafe kuralına göre sürdürüyor.
'CANIMIZ İÇİN GELMİŞİZ BİZ'
Geçen yıl kaybolan oğlu Yusuf için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini sürdüren Celil Bekdaş, 378 gündür eylemlerini kesintisiz sürdürdüklerini ifade etti. Eylemin başlangıcından bugüne kadar 16 çocuğun ailesine kavuşmasının kendilerini umutlandırdığını anlatan Bekdaş, "16 çocuk geldi. Ailelerin şefkatlerine geldiler. Anne ve babaların kucaklarına geldiler. Devlet cezaevine göndermedi, ailelerine teslim etti. Ailelerinin yanında olmaları bizim için umuttur. 16 kişi az değildir, inşallah zamanla hepsi gelecek. Oğlum için burada eylemdeyim. Evim yıkıldı, bu alacak verecek meselesi değil. Bazıları bize laf atıyor ama canımız için gelmişiz biz. Kimseden para pul istemiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanlığı ile bazı kesimden destek aldık, başka da kimseden destek almadık. Evlat acısı kadar kötü bir acı yoktur" dedi.
CHP HEYETİ, AİLELERİ ZİYARET ETTİ
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özer ve beraberindeki heyet, HDP önündeki evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti. Özer, ziyarette ailelerle bir araya gelerek, bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diledi. Özer, "Ben de bir anneyim benim de iki evladım var. Onların nasıl yüreği yanıyorsa gerçekten ben de anne olduğum için şuramda acılarını hissediyorum. Umudum tez zamanda çocuklarına kavuşmaları. Bize de düşen ne varsa bizle görüşüp diyalog istiyorlarsa eğer diyalog konusunda yapabileceğimiz ne varsa görüşeceğiz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Nurettin FİDANCAN
2020-09-14 14:57:43

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