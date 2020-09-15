TOBB Kadın Girişimciler Kurulundan okullara bilgisayar seti hediyesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulundan okullara bilgisayar seti hediyesi

İHA

TOBB Kadın Girişimciler Kurulundan okullara bilgisayar seti hediyesi

TOBB Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zülal Koç, Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Ortaşar Köyü İlkokuluna bilgisayar takımı hediye etti.
TOBB Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Koç, beraberindekilerle birlikte Ortaşar köyünü ziyaret etti. Koç, ziyaret ettiği okula bilgisayar takımı hediye etti. Öğrencilerin daha iyi bir ortamda eğitim görmesini istediklerini belirten Koç, bu nedenle ellerinden geldikçe okullara yardımlara devam edeceklerini söyledi.
Koç ve beraberindekiler, daha sonra Çınar Kaymakamı Sinem Güher Büyüknalçacı'yı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Avrupa’da bulamadıkları çareyi Diyarbakır'da buldular Almanya’da yaşayan ve uzun süredir çocuk sahibi olamayan çift, Avrupa’nın birçok ülkesinde tüp bebek tedavisi gördü Her seferinde başarısızlıkla sonuçlanan denemenin ardından çift, akraba tavsiyesiyle Diyarbakır’da Kadın doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e göründü Erken menopoz teşhis edilen kadın, PRP ve akupunktur tedavisiyle gebe kaldı
YEREL HABERLER Avrupa’da bulamadıkları çareyi Diyarbakır'da ...
Yangından binanın iskelesi sayesinde kurtuldular Diyarbakır'da yangın: Apartman sakinleri iskeleden tahliye edildi
YEREL HABERLER Yangından binanın iskelesi sayesinde ...
Koronavirüsü yenen aile hekimi: Tedbirsizliği görünce çok üzülüyorum
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen aile hekimi: Tedbirsizliği görünce ...
Diyarbakır’da terörün finans kaynakları kurutuluyor Lice'de düzenlenen operasyonlarda 669 kilo esrar, 510 bin kök kenevir ve 5 bin kök skunk bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da terörün finans kaynakları ...
Diyarbakır'da narko- terör operasyonunda 669 kilo esrar, 510 bin kök kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da narko- terör operasyonunda 669 kilo ...
CHP heyeti önce HDP’yi sonra evlat nöbetindeki anneleri ziyaret etti, aileler duruma tepki gösterdi
YEREL HABERLER CHP heyeti önce HDP’yi sonra evlat nöbetindeki ...
Prof. Dr. Şenyiğit'ten toz fırtınası uyarısı: Pencereleri açmayın, balkona çıkmayın (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Prof. Dr. Şenyiğit'ten toz fırtınası uyarısı: ...
Penceresi ve kapısı kırık evde yaşam mücadelesi veriyorlar
YEREL HABERLER Penceresi ve kapısı kırık evde yaşam mücadelesi ...
HDP önündeki eylemde 378'inci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 378'inci gün
Bağlar Belediyesi kolaylık sağladı, oto galeri esnafı ruhsat sahibi oldu
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi kolaylık sağladı, oto galeri esnafı ...
HDP önündeki ailelerden İHA ve TGRT’ye teşekkür Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan aileler, 1 yılı aşkın süredir her gün yanlarına gidip eylemlerini dünyaya duyuran İHA'ya teşekkür etti Eylemin 1'inci yılında İHA tarafından çekilen ve başta TGRT olmak üzere birçok yayın grubunda paylaşılan belgeseli de gözyaşları içerisinde izleyen aileler, diğer annelere de çağrıda bulunarak yanlarında yer almaya davet etti
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerden İHA ve TGRT’ye ...
Prof. Dr. Şenyiğit'ten toz fırtınası uyarısı: Pencereleri açmayın, balkona çıkmayın 
YEREL HABERLER Prof. Dr. Şenyiğit'ten toz fırtınası uyarısı: ...
Diyarbakır’da 660 sağlık çalışanı koronaya yakalandı, 7’si hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 660 sağlık çalışanı koronaya yakalandı, ...
Diyarbakır eğitim camiası Taşçıer'in görevinden ayrılması ile sarsıldı Eğitimde ilklere imza atan Prof. Dr. Taşçıer’in görevinden alınması eğitim camiasını üzdü
YEREL HABERLER Diyarbakır eğitim camiası Taşçıer'in görevinden ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 376’ncı gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 376’ncı gününde
36 yıl önce boşandığı eşinin tüm borcu üstüne yıkıldı Diyarbakır'da 36 yıl önce boşandığı eşinin 200 bin liralık kredi borcu, kendisine kalan 72 yaşındaki emekli polis Ömer Faik Kebapçıoğlu, yetkililerin kendisine yardım etmesini bekliyor
YEREL HABERLER 36 yıl önce boşandığı eşinin tüm borcu üstüne ...
Zerzevan Kalesi Türkiye'nin turizmini kalkındıracak Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: "Zerzevan Kalesi sadece Diyarbakır'ın değil, ülkenin de ekonomisine ciddi katkılar sunacak"
YEREL HABERLER Zerzevan Kalesi Türkiye'nin turizmini ...
Gülistan Doku'nun ailesinin avukatına 'gizliliği ihlal'den soruşturma
YEREL HABERLER Gülistan Doku'nun ailesinin avukatına 'gizliliği ...
Diyarbakır'da otomobil ambulansla çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da otomobil ambulansla çarpıştı: 2 yaralı
Vali Münir Karaloğlu ile sosyal medya buluşmaları Sur’da başlıyor
YEREL HABERLER Vali Münir Karaloğlu ile sosyal medya buluşmaları ...
Vali Karaloğlu'ndan Bilgi Evi ziyareti
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu'ndan Bilgi Evi ziyareti
Evleri yanan aileye yardımseverler sahip çıktı
YEREL HABERLER Evleri yanan aileye yardımseverler sahip çıktı
Uzmanlardan ameliyatlı hastaların ziyaret edilmemesi uyarısı DÜ Korona Virüs Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin: ''Belirti göstermeyen vatandaşların ziyareti sırasında bulaşan korona virüs, hastanın ölümüne neden olabilir''
YEREL HABERLER Uzmanlardan ameliyatlı hastaların ziyaret edilmemesi ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 375’inci gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 375’inci gününde

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X