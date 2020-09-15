Ergani'de, hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

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Esat TAŞTEKİN/ERGANİ, (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde hırsızlıktan 4 ayrı suç kaydı bulunan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ergani'de İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, ilçe genelinde gerçekleştirilen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada evlerden hırsızlık yaptığı tespit edilen K.A. ve S.E. düzenlenen operasyonla yakalandı. 4 ayrı hırsızlık suçundan kayıtları bulunan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Ergani Esat TAŞTEKİN

2020-09-15 13:03:36



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