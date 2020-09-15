Diyarbakır'da 380 bin dekar alanda mısır mesaisi başladı



Ahmet ÜNBurak EMEK/BİSMİL(Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR'da 380 bin dekar alanda ekili olan mısırın hasadına başlandı. Bindiği biçerdöverle hasat yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, anız yangınlarına dikkat çekerek, "Ne olur ne mısırın ne buğdayın anızını, sapını, samanını tarlada yakmayalım. Sadece anızı, artığınızı değil, toprakta sizin için çalışan yüce yaratıcının yarattığı bütün canlıları yok ediyorsunuz" dedi.

Diyarbakır'da mısır hasadı, Vali Münir Karaloğlu'nun katılımıyla 'Tarla Günü' etkinlikleri kapsamında Bismil ilçesine bağlı kırsal Üçtepe Mahallesi'nde başladı. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar ve çok sayıda çiftçinin katıldığı hasatta, Vali Karaloğlu, biçerdövere binerek ilk hasadı yaptı.

Hasadın ardından konuşan Vali Karaloğlu, bölgenin tarım potansiyelinin önemine değindi. Vali Karaoğlu, mısır hasadının yapıldığı Bismil ilçesinin Diyarbakır'ın en önemli tarımsal üretimi merkezi olduğunu söyledi. Vali Karaloğlu, "Şu an dünyanın en verimli topraklarının bulunduğu Yukarı Mezopotamya'dayız. Bu toprakta ne ekerseniz onun misliyle size veren topraklar. Aşık Veysel, 'benim sadık yarım kara topraktır' diyor. Tarih boyunca insanlığa kucak açmış, bereketli topraklar, bizim aşkla, bir yar gibi baktığımız topraklar bu topraklardır" dedi.

'VERİMLİLİK ORTALAMASI BİSMİL'DE 1800 KİLOYA KADAR ÇIKIYOR'

Vali Karaloğlu, Türkiye'de mısır üretiminin dekar başına verimlilik ortalamasının 950 kilo olduğunu ve bu oranın Bismil'de bin 800 kiloya kadar çıktığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bismil ilçesinde 1990'lı yıllardan bu yana mısır tarımı yapılmaktadır. İlk defa bu tarlada bu bölgede mısır üretimi demo olarak başlamış. Bugün geldiğimiz noktada 2019-2020 yılları arasında sadece Bismil'de mısır üretimine baktığımızda geçen yıl 93 bin dekar alanda yapılırken, bu yıl 162 bin dekara yükselmiş durumda. Diyarbakır genelinde ise 380 bin dönüm tarlada mısır tarımı yapıldı. Türkiye'de mısır üretiminin dekar başına 950 kilogram verimlilik ortalaması var ama Bismil'de bu ortalamanın bin 150 kilo olduğunu görüyoruz. Ama bilinçli çiftlerimiz, emeğini, alın terini aşkını tarlasına aktaran çiftçilerimiz bin 800 kilograma kadar çıkarabiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın mısır üreticilerine çok ciddi destekleri var. Şu an ton başına 30 lira destekleme veriliyor. Dönüm başına çiftçimize mazot ve gübrede ise 29 liralık destekleme var."

'TARLANIZLA BERABER BEREKETİNİZİ DE YAKIYORSUNUZ'

Buğday ve mısır tarlalarındaki anız yangınları konusunda uyarılarda bulunan Vali Karaloğlu, yananın sadece anız olmadığını canlıların yandığının belirterek, "Ne olur ne mısırın ne buğdayın anızını, sapını, samanını tarlada yakmayalım. Bugün tarla günü münasebetiyle bölge çiftçilerimize çağrımız olsun. Ne olur artık tarlanızı yakmayın. Tarlanızla beraber bereketinizi de yakıyorsunuz. Sadece anızı, artığınızı değil, toprakta sizin için çalışan yüce yaratıcının yarattığı bütün canlıları yok ediyorsunuz. Toprağı organik olarak çok ciddi bir şekilde fakirleştiriyorsunuz. Hem havamızı hem de çevremizi kirletiyorsunuz. Bu atıklar bir ekonomik değerdir" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır / Bismil Ahmet ÜN, Burak EMEK

2020-09-15 14:21:42



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