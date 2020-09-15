Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu’nun eşinin korona virüs testi pozitif çıktı

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun eşi Dürdane Beyoğlu’nun korona virüs testi pozitif çıktı. Başkan Beyoğlu’nun test sonucu ise negatif olarak açıklandı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve mart ayından itibaren Türkiye’yi de etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgınına yakalanan isimler arasına Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun eşi Dürdane Beyoğlu da katıldı. Gelişmeyi Başkan Beyoğlu kendisine ait sosyal medya hesapları üzerinden duyurarak vatandaşlardan dua istedi. Kendi testinin negatif, eşi Dürdane Beyoğlu’nun testinin ise pozitif çıktığını belirten Başkan Beyoğlu, bu nedenle kendisini tedbir amaçlı olarak evde karantinaya aldığını söyledi. Başkan Beyoğlu, “Eşimin korona virüs testinin pozitif olması nedeniyle Covid19 kuralları gereği temaslı olduğumdan kendimi karantinaya alıyorum. Hamd olsun durumumuz iyi herhangi bir olumsuzluk yok. Dualarınızı bekliyoruz. Lütfen maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına riayet edelim. Bağlar halkımız müsterih olsun. Hizmetlerimiz kesintisiz aksamadan devam edecek ve bizlerde ilgili birimlerimiz ile sürekli irtibatta olacağız. Karantina sonrası tekrardan görüşmek üzere. Allah’a emanet olun” dedi.

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