Diyarbakır’da Bakanlık hile yapan firma ve ürünleri ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan 91 firmaya ait olan 113 ürünü ifşa etti. Hile yapılan işletmelerin bazılarının arasında okulların olması dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve satan firmalar paylaşıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bakanlığı sitesinden yaptığı açıklamada, taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 69 firmaya ait 136 parti ürünün listesinin kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edildi. Açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 sayılı ‘Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31'inci maddesinin 6'ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8'inci maddesi gereğince laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yemi üreten/ithal eden firmanın adı, ürün adı, markası, parti veveya seri numarasının Bakanlık resmi internet sitesinde Bakanlıkça kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda, laboratuvar sonucu ile kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürünlere ait bilgiler ile taklittağşiş yapılmış ürünlere ait bilgiler aşağıda yer almaktadır" denildi.



Öğretmen ve öğrencileri zehirliyorlar

Diyarbakır’da okullarında aralarında bulunduğu işletmeler ifşalanan isimler arasında İMKB Fen Lisesi yemekhanesi, Diyarbakır İngiliz Kültür Özel Eğitim yemekhane ve kantini, Diyarbakır Özel Okyanus Koleji yemekhane ve kantini, Yaşam Fastfood, Ciğerci Remzi Usta, Çıtır Usta, Dostlar Sofra Salonu, Emek Lahmacun Pide ve Kebap Salonu, Kaval Restaurant 2, Öz Fidan LahmacunPide ve Kebap Salonu, Kısmet Sofra Salonu, Tabier Lahmacun, Tatbak Ciğercisi, Şadırvan Sofra Salonu, Anadolu Sofra Salonu, İMKB Fen Lisesi Yemekhanesi, Ciğerci Enes, City Kebap ve Sac Tava, Ferit Usta Lahmacun Pide ve Kebap Salon, Pınar lokanta, Saray Special yer aldı.

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