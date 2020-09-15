Diyarbakır’da çöp toplama aracı ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'da çöp toplama aracı ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, DiyarbakırHani karayolu Soğanlı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde bulunan Fadıl Karagöz idaresindeki 21 DA 667 çöp toplama aracı, karşı yönden gelen Ali Kaya idaresindeki 38 TC 811 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada Fadıl Karagöz ile Ali Kaya olay yerinde hayatını kaybederken, çöp toplama aracında bulunan Eşref Öztürk ve Hüseyin Göçer ise yaralandı.

Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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