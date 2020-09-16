Otomobil takla attı: 3 yaralı

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Emrah KIZILBurak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak taklalar atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Talaytepe Mahallesi Mahabad Bulvarı'nda kavşakta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DE 225 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp taklalar atarak, kapalı olan bir marketin girişinde durdu. Kazada, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Hurdaya dönen otomobil çekici ile otoparka götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Burak EMEK

2020-09-16 10:00:35



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