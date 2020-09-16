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HDP önündeki eylemde 380'inci gün; aile sayısı 146 oldu

DHA

HDP önündeki eylemde 380'inci gün; aile sayısı 146 oldu


Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 380'inci günde de sürüyor. 7 yıl önce, 16 yaşındayken İstanbul'da kaçırılan kızı Sıla için evlat nöbetine katılan Hanife Akyüz ile birlikte eylem yapan ailelerin sayısı 146'ya yükseldi. Kızı Sıla'ya teslim olması için çağrıda bulunan Akyüz, "Bu acıyı bana yaşatmasın yeter artık. Gelsin evine dönsün bize ve devlete inansın, gelsin" dedi.
Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'dan beri HDP binası önünde oturma eylemi yapıyor.
16 AİLE EVLATLARINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik´in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan daha önce örgütten kaçıp, teslim olmuştu. Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin'in de teslim olmasıyla birlikte evlatlarına kavuşan aile sayısı 16'ya çıktı. Koronavirüs salgını nedeniyle ailelerden bazıları evlerinde bazıları ise HDP il binası önünde kurulan çadırda sosyal mesafe kuralına göre sürdürüyor.
'7 YILDIR GİTMİŞ, TELEFON NUMARAMI BİLE DEĞİŞTİRMEDİM'
2013'te İstanbul'da misafirliğe gittiği sırada terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Sıla için Adana'dan gelen Hanife Akyüz, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetine katıldı. Kızını bulamayınca HDP'ye gittiğini söyleyen Akyüz, kendisine 'Kızının yerine ulaştığı' yanıtını verdiklerini söyledi. Kızına teslim olması için çağrıda bulunan Akyüz, "Bu anneleri görünce ben de bir umut var diye düşündüm. Kızıma diyorum, bu acıyı bana yaşatmasın yeter artık. Gelsin evine dönsün, bize ve devlete inansın, gelsin. 7 yıldır gitmiş, telefon numaramı bile değiştirmedim. Şaşırıp beni aramadı hiç. Polise başvuru yaptım, her yeri aradılar. HDP binalarına gittim, dediler 'Biz de yok.' Bir hafta geçti sonra geldiler, 'Merak etme bizde. Bir yere sormana gerek yok. Ben orada tepki gösterdim. Bana kızımın 'yerine ulaştığını' söylediler. Benim kızım benden ayrı kalamazdı. 16 yaşındaydı, 2 dakika geç kalsaydı, ben şuradayım merak etme diye söylerdi" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR
2020-09-16 14:02:11

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