Diyarbakır’da dev uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 702 kilogram esrar, 510 bin kök kenevi ve 5 bin kök skunuk bitkisi ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı resmi twitter adresinden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesinde yapılan narkoterör operasyonlarında 640 kilogram kubar esrar, 62 kilogram toz esrar, 510 bin kök kenevi ve 5 bin kök skunk bitkisi ile 7 bin50 metre su hortumunun ele geçirildiği belirtildi.

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