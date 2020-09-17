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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağlar’da korona virüs denetimleri devam ediyor

İHA

Bağlar’da korona virüs denetimleri devam ediyor

İçişleri Bakanlığının 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganı ile Türkiye genelinde uyguladığı yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Diyarbakır’ın Bağlar İlçesinde denetim gerçekleştirildi
Diyarbakır’ın nüfus olarak en büyük ilçesi olan kentin kalbi konumundaki Bağlar’da kurumların işbirliği ile sahada yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde geniş katılımlı denetimler gerçekleştirildi. Bağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, emniyet güçleri, tarım ve orman müdürlüğü gıda denetim ekipleri ve sağlık müdürlüğüne bağlı filyasyon ekipleriyle işbirliği yaparak toplu yaşam alanlarında kuralları vatandaşlara hatırlatarak uyarılarda bulundu ve kuralları ihlal edenler hakkında cezai işlemler uyguladı.

Maske kullanmayan vatandaşlara para cezası
Denetimler kapsamında berberler, kuaförler, kıraathaneler, kafeler, şans oyunları bayileri, toplu taşıma araçları, oteller, çay bahçeleri, AVM’ler ve buralardaki sinema salonları, bilardo salonları gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu alanlar kontrolden geçirildi. Belediyeye ait araçlardan anonslar yapan ekipler kurallara uyulmasını istedi. Kentin kalabalık ve işlek noktalarına da çıkarma yapan ekipler, maske kullanmayan vatandaşlara para cezası keserken, alışveriş noktalarında bulunan esnaflara yönelik maske, sosyal mesafe ve temizlik kontrolü gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda son dönemlerde vaka sayısının artmasının insanların kurallara uymamasından kaynaklandığına dikkat çekilerek herkesin kendi tedbirini alarak toplum sağlığını koruması gerektiği ifade edildi.

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