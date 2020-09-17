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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, İngiltere'de olduğu belirtilen ve 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan aranan eski milletvekili HDP'li Osman Baydemir'in iadesi ve kırmızı bülten çıkarılması için talepname hazırladı. Savcılıkça hazırlanan talepname, Adalet Bakanlığı'na gönderildi.DHA-Flaş Haber Türkiye-Diyarbakır

2020-09-17 14:10:30



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