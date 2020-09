Diyarbakır’da korona virüs denetimleri sıklaştırıldı Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi: "Sinsi bir düşmanla karşı karşıyayız"

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler' konulu genelge gönderdi. Genelge kapsamında Diyarbakır’ın Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi denetimlere katılarak, “Sinsi bir düşmanla karşı karşıyayız” dedi.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler' konulu genelge gönderdi. Genelge ile birlikte Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, insanların yoğun olarak bulunduğu mekanlar ile iş yerlerini ziyaret ederek denetimlere katıldı.



Korona virüsü yenen 68 yaşındaki esnaftan tedbirlere uyma çağrısı

Kaymakam Çiftçi ve beraberindekiler, İnönü ve Melikahmet caddeleri ile Yanık Çarşıda denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında 68 yaşındaki bir esnaf korona virüsü yendiğini ve ilk 3 günün zor geçtiğini ifade ederek, maske ve sosyal mesafeye dikkat ettiğini söyledi. Kaymakam Çiftçi ise esnafa geçmiş olsun dileğinde bulundu. Denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Çiftçi, sinsi bir düşman ile karşı karşıya olduklarını belirterek, bunun aşmanın yolunun tedbirlerden geçtiğini söyledi.



“Denetimlerle bilinçlenme oluştu, sayılarda aşağı yönlü bir düşüş var”

Sur ilçesinde jandarma, emniyet ve zabıta birimlerinin sürekli denetimler yaptığını ifade eden Kaymakam Çiftçi, “Yoğun bir ilçe olması itibariyle Sur önemli bir risk merkezi korona virüs bakımından dolayısıyla çok özel bir hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Denetimler yapıldıkça, insanlarımız kurallara uydukça korona virüs vaka sayısında azalma başladı. Şükürler olsun Diyarbakır’da bir azalma var. Valimizin koordinasyonunda, bütün kaymakam arkadaşlarımızın, ilgili bütün birimlerin, sağlık, jandarma, emniyet ve zabıta, tarım birimleri ve muhtarlarımızın gayretli çalışmaları ile önemli bir mesafe aldık, bir bilinçlenme oluştu ve sayılarda aşağı yönlü bir düşüş var. Tabi bunun devam etmesi lazım ve sinsi bir düşmanla karşı karşıyayız. Gözle görünmeyen ve ancak tedbirlerle, maske, sosyal mesafe ve temizlik ile aşabileceğimiz bir düşmanla karşı karşıyayız. Dolayısıyla her an hassas ve her an tedbirli olmak durumdayız ki bu hastalığı yenebiliriz” dedi.



“Denetim ekipleri ile alandayız”

Sur ilçesinde jandarma, emniyet ve zabıta ekipleri ile her gün aralıksız denetimler yapıldığının altını çizen Kaymakam Çiftçi, “Denetimlerde iş yerlerimizi ve vatandaşlarımızı sürekli kontrol etmeye çalışıyoruz. Her hafta bir işyerine birden fazla denetim yapılmış oluyor ve bu şekilde netice almaya başladık. İlçemizde vaka sayısı çok şükür kontrol altında, bunu daha aşağı çekme noktasında çalışmalarımız devam ediyor ve olumluya doğru bir gidişat vardır vatandaşlarımız daha da bilinçlendirildi. Yine muhtarlarımız, okul müdürlerimiz, bizimle beraber hareket ediyorlar. Şuanda ilçemizde 12 filyasyon ekibi, 14 izolasyon ekibi ve 100 mahalli denetim ekibiyle beraber sürekli alandayız. Özellikle korona virüs testi pozitif olan vatandaşların evlerinde çıkmaması yönünde ciddi bir çalışma yapılıyor ve her gün o vakaların yüzde yüzü denetleniyor. Ama vatandaşlarımızdan rica ediyoruz, lütfen, maske, mesafe ve temizliklerine dikkat etsinler. Bu noktada bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz ve el birliği ile inşallah bu hastalığı yenmiş olacağız” diye konuştu.



Diyarbakır genelinde korona virüs denetimi sürüyor

Öte yandan Sur ilçesi ile birlikte Diyarbakır genelinde de gün boyu devam eden denetimlerde ticari taksiler, pazar yerleri, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, çay bahçesi, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe ve elektronik oyun yerleri, berber, kuaför, güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park ve piknik alanları gibi erler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parklarda gün boyu denetim gerçekleştirileceği öğrenildi.

