Diyarbakır’da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: Faciadan dönüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır'da hafif ticari araç ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada yolcu minibüsünün kapısı yerinden çıkarken, ayakta yolcu bulunmaması olası facianın önüne geçti.

Olay, Yenişehir Tek Kapı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 CPB 511 plakalı hafif ticari araç, 21 M 0054 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüsün kapısı yerinden koptu. Kaza anında minibüste ayakta yolcu bulunmaması olası facianın önüne geçti. Kazada yaralanan olmazken her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.