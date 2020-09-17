Polis, koluna girdiği yaşlı kadını yolun karşısına geçirdi

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Burak EMEK/ DİYARBAKIR,(DHA) DİYARBAKIR'da yoğun trafikte polisin yaşlı kadını elinden tutarak yolun karşısına geçirdiği anlar kameralara yansıdı.

Diyarbakır-Elazığ Karayolu üzerinde bulunan Seyrantepe köprülü kavşakta yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir kadın kaldırım üzerinde bekledi. Trafiğin yoğun olduğu kavşakta bir süre bekleyen yaşlı kadını, görevli trafik polisi fark etti. Trafik polisi, yanına gidip koluna girdiği kadını yolun karşısına geçirdi. Polisin yaşlı kadının koluna girerek karşıya geçirmesi, çevredekilerin takdirini toplarken, bir sürücü ise o anları fotoğrafladı.

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2020-09-17 15:46:59



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