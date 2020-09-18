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Koronavirüsü yenen Nallıoğlu: Bu işin şakası yok, öleceğimi düşünmüştüm

DHA

Koronavirüsü yenen Nallıoğlu: Bu işin şakası yok, öleceğimi düşünmüştüm


Burak EMEK/BİSMİL (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR'da, 11 günü yoğun bakımda, 21 gün süren tedavisinin ardından koronavirüsü yenen emekli Mehmet Nallıoğlu (67), tedavi sürecinde öleceğini düşündüğün belirterek, "Bu işin şakası yok. Tedavim sürecinde öleceğimi düşünmüştüm. Herkes koronavirüse yönelik alınan tedbirlere mutlaka uymalı" dedi.
Bismil ilçesine bağlı kırsal Belli Mahallesi'nde yaşayan Mehmet ile Besiye Nallıoğlu çifti, koronavirüs salgının ortaya çıkmasının ardından 65 yaş ve üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirilince 3 ay eve kapandı. Koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinin başlamasıyla Nallıoğlu çifti, alışveriş için birçok kez ilçe merkezine gitti. Bir ay önce Besiye Nallıoğlu, rahatsızlanmasıyla tedaviye alındığı hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Besiye Nallıoğlu evinde karantinaya alınmasının ardından emekli eşi Mehmet Nallıoğlu da enfekte oldu. Semptomları ağırlaşan Nallıoğlu, Bismil Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. 
'ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNMÜŞTÜM'
Hastanede 11'i yoğun bakımda, 21 gün tedavi gören Nallıoğlu, koronavirüsü yenmeyi başardı. Tedavi sürecinde kendisini yalnız bırakmayan eşi Besiye Nallıoğlu ile sağlık çalışanlarına teşekkür eden Mehmet Nallıoğlu, koronavirüsün şakaya alınacak bir şey olmadığını söyledi. Tedavi sürecinde öleceğini düşündüğünü söyleyen Nallıoğlu, "60 yaş ve üstündekiler daha çok risk taşıyor. Onun için eşime söyledim ne yapalım en iyisi eve kapanalım. Biz böyle kararımızı verdik ikimiz. Hastalığım çok zor geçti. Başka hastalıklarım da vardı, psikolojik, kalp yetmezliği ve mide ağrısı vardı. Eşime dedim telefon aç arkadaşlara beni hastaneye götürsünler. Kimse korkudan bizi götürmedi. Herkes kendisinden korkuyordu, çekiniyordu. Parasıyla bile götürülmedik. Daha sonra ambulans gelip beni hastaneye götürdü. 11 gün yoğun bakımda kaldım, toplam 21 günüm geçti. Maske, temizlik ve sosyal mesafeyi çok önemseyelim. Bunların hiçbirini yapamazlarsa bile evde karantinada kalsınlar. Yani demesinler bu şakadır, çok büyük bir hastalıktır öleceğimi düşünmüştüm. Tedbirlere uymayanların yaptıkları çok kötüdür" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2020-09-18 08:17:36

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