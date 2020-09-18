Diyarbakır’da çocuklar korona virüsü hiçe saymaya devam ediyor

Diyarbakır‘ın Sur ilçesindeki Anzele suyuna giren çocuklar korona virüs tehlikesini hiçe sayarak yüzmeye devam ediyor. Zabıta ekiplerini gören çocuklar hızlıca sudan çıkarak bölgeden uzaklaşıyor.

Diyarbakır’da sıcak havadan bunalan çocuklar ve gençler serinlemek için Anzele suyunu tercih ediyor. Korona virüs tedbirlerini hiçe sayan çocuklar, herhangi bir önlem almadan serinlemeye çalışıyor. Gün boyu korona virüs tehlikesini hiçe sayarak eğlenen çocuklar, virüsün yayılmasına neden oluyor. Çocuklar, ihbar üzerine bölgeye gelen zabıta ekiplerini görünce de koşarak çevreden uzaklaşıyor. Vatandaşlar, yetkililerin bu soruna çözüm bulmasını istiyor.

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