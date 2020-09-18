Çöpe atılan ürünleri sanat eserine dönüştürüyor Diyarbakır'da yaşayan Sibel Ahmetler, atık ürünleri toplayarak geri dönüşüme kazandırıyor Çöpe atılan eşyalardan sanat eserleri çıkaran Ahmetler, gelirin 10'da 1'ini sokak hayvanlarının bakımı ve yiyecekleri için bağışlıyor

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Diyarbakır’da, çöpten topladığı atık eşyaları geri dönüşüme kazandıran Sibel Ahmetler, atölyesinde bu malzemelerden sanat eserleri ortaya çıkarıyor. Ahmetler, kendi üretip sattığı ürünlerden elde ettiği gelirin 10'da 1'ini sokak hayvanlarının bakımı ve yiyecekleri için bağışlayarak, vatandaşların takdirini kazanıyor.

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