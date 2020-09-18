Yenişehir’de Yeşil Kuşak Projesinin temeli atıldı

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında hazırlanan Yeşil Kuşak Projesinin temeli atıldı.

Yenişehir Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen Minik Pedallar etkinliği ikinci gününde de devam etti. Bir hafta sürecek etkinlikler kapsamında bugün ilçeye bağlı Fabrika Mahallesinde belediyenin önemli projelerinden biri olan Yeşil Kuşak Projesinin temel atma töreni yapıldı. Avrupa Hareketlilik Haftasının, bisiklet ve yaya yollarının arttırılması ve vatandaşların, bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarına yönlendirilmesi amacıyla örtüşen Yeşil Kuşak Projesi, bünyesindeki bisiklet ve yürüyüş yollarıyla, Yenişehirlileri, kent hayatının ortasında yeşil alanla iç içe rahatça spor ve yürüyüş yapıp, bisiklete binebilecekleri cadde ve sokaklarla buluşturacak. Temel atma töreni yapılan Yeşil Kuşak Projesi, yakın zamanda Yenişehirli vatandaşların hizmetine sunulacak.

Yenişehir Belediyesinin Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, yarın düzenleyeceği bisikletli sıfır atık ve çevre temizlik etkinliği, belediye hizmet binasında yapılacak.

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