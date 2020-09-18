Diyarbakırlı öğrencilerden bisikletli çevre temizliği etkinliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakırlı öğrencilerden bisikletli çevre temizliği etkinliği

İHA

Diyarbakırlı öğrencilerden bisikletli çevre temizliği etkinliği

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen 'Minik Pedallar' etkinliği kapsamında öğrenciler, bisikletleriyle ambalaj atıklarını topladı.
Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Minik Pedallar' etkinliği bugün Bisikletli Sıfır Atık ve Çevre Temizlik programıyla devam etti. Program kapsamında, sepetli bisikletlerle çevrede bulunan atıklar toplandı. Avrupa Hareketlilik Haftası programı dahilinde yapılan etkinliğin üçüncü gününde, Yenişehir Belediyesi hizmet binasında sabah saatlerinde bir araya gelen bir grup öğrenci, belediye binası ve çevresinde sepetli bisikletleriyle çevre temizliği gerçekleştirdi.

"Belediyesi olarak sıfır atık konusunda ciddi çalışmalarımız var"
Yaklaşık iki saat süren etkinliğe dahil olan ve konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Birkan Abiş, "Avrupa Hareketlilik Haftası programı kapsamında bir hafta boyunca, çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bugün, üçüncü günümüzün etkinliğini düzenledik. Bugünkü etkinliğimizin ana teması, herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik. Biz bunu çevre temizliği etkinliği haline dönüştürdük. Burada hem bisiklet uygulamalı hareketli bir çalışma yaptık hem de bisiklet uygulamasıyla birlikte okullardan etkinliğimize katılan öğrencilerle birlikte çevre temizliği gerçekleştirdik. Belediye olarak, sıfır atık kapsamı çerçevesinde ciddi çalışmalarımız var. Bu iki programı biz aslında birbirine uyarlayarak ambalaj atıkları ve çevre temizliği yaptık. Etkinliklerimiz 22 Eylüle kadar devam edecek" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

HDP önündeki eylemde 382'nci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 382'nci gün
Diyarbakır'da devlet övünç madalyası tevcih töreni yapıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da devlet övünç madalyası tevcih töreni ...
Önce eşini ardından akrabasını bıçakladı, bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı Diyarbakır'da barışmak istediği eşi ile buluşan cani koca, karısını 8 yerinden bıçakladı Daha sonra akrabasıyla buluşup onu da bıçaklayan adam olay yerinden kaçarken, tüm bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Önce eşini ardından akrabasını bıçakladı, bu anlar ...
Yenişehir’de Yeşil Kuşak Projesinin temeli atıldı
YEREL HABERLER Yenişehir’de Yeşil Kuşak Projesinin temeli atıldı
İHA ve TGRT'nin HDP önündeki anneler için hazırladığı belgeselin kopyası ailelere dağıtıldı
YEREL HABERLER İHA ve TGRT'nin HDP önündeki anneler için hazırladığı ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 380’inci günde Evladı kaçırılan anne Güzide Demir’den oğluna çağrı: "Oğlum orada kardeş kardeşi öldürüyor, kaç güvenlik güçlerine teslim ol"
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 380’inci ...
Çöpe atılan ürünleri sanat eserine dönüştürüyor Diyarbakır'da yaşayan Sibel Ahmetler, atık ürünleri toplayarak geri dönüşüme kazandırıyor Çöpe atılan eşyalardan sanat eserleri çıkaran Ahmetler, gelirin 10'da 1'ini sokak hayvanlarının bakımı ve yiyecekleri için bağışlıyor
YEREL HABERLER Çöpe atılan ürünleri sanat eserine ...
Saatine taktırdığı kordonu beğenmeyince, saatçiyi elinde bıçakla kovaladı
YEREL HABERLER Saatine taktırdığı kordonu beğenmeyince, saatçiyi ...
Diyarbakır’da çocuklar korona virüsü hiçe saymaya devam ediyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da çocuklar korona virüsü hiçe saymaya ...
'Toz fırtınası, göl ve nehirde alg patlamasına neden olabilir'
YEREL HABERLER 'Toz fırtınası, göl ve nehirde alg patlamasına neden ...
Koronavirüsü yenen Nallıoğlu: Bu işin şakası yok, öleceğimi düşünmüştüm
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen Nallıoğlu: Bu işin şakası yok, ...
Vali Karaloğlu esnafı hazırlıksız yakaladı, kurallara uymayanları uyardı Sosyal mesafeye uymayan ve “Çocukluk arkadaşıyız” diyen vatandaşı Vali Karaloğlu, “Virüs arkadaş dinlemez” diye uyardı Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: “Maalesef, konan kurallara tam uyulmadığını gördük”
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu esnafı hazırlıksız yakaladı, kurallara ...
Barışmak için buluştuğu eşini 8 yerinden bıçakladı
YEREL HABERLER Barışmak için buluştuğu eşini 8 yerinden bıçakladı
Vali Karaloğlu: İzolasyonu ihlal etmek 'taksirle adam öldürme' suçudur
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu: İzolasyonu ihlal etmek 'taksirle adam ...
Diyarbakır'da, gazi ve şehit yakınlarına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, gazi ve şehit yakınlarına Devlet Övünç ...
Çınar'da kadın girişimciler üretime katkı sunuyor
YEREL HABERLER Çınar'da kadın girişimciler üretime katkı sunuyor
Bağlar Belediyesi, uzun yılların yol sorununu çözüyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi, uzun yılların yol sorununu çözüyor
Polis, koluna girdiği yaşlı kadını yolun karşısına geçirdi
YEREL HABERLER Polis, koluna girdiği yaşlı kadını yolun karşısına ...
HDP'li Osman Baydemir'in kırmızı bülten ve iade talebi Adalet Bakanlığı'na gönderildi
YEREL HABERLER HDP'li Osman Baydemir'in kırmızı bülten ve iade ...
Kaymakam Çiftçi’den trafik kazasından hayatını kaybedenlerin ailesine ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Çiftçi’den trafik kazasından hayatını ...
Diyarbakır'da TYP kapsamında 2 bin 208 personel alınacak
YEREL HABERLER Diyarbakır'da TYP kapsamında 2 bin 208 personel ...
Diyarbakır’da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: Faciadan dönüldü
YEREL HABERLER Diyarbakır’da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: ...
HDP'li Osman Baydemir için kırmızı bülten ve iade talebi
YEREL HABERLER HDP'li Osman Baydemir için kırmızı bülten ve iade ...
Dicle'de korona virüs denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Dicle'de korona virüs denetimleri sürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X