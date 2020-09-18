Diyarbakır surlarında Orta Çağ'a ait insan iskeletleri bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır surlarında Orta Çağ'a ait insan iskeletleri bulundu

DHA

Diyarbakır surlarında Orta Çağ'a ait insan iskeletleri bulundu


Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da UNESCO tarafından 2015 yılında Dünya Kültür Miras Listesi'ne alınan, tarihi surlarda yapılan restorasyon çalışmaları sırasında Yedi Kardeşler Burcu'nda 3 insan iskeleti bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, iskeletlerin Orta Çağ İslami döneme ait olduğunun tahmin edildiği belirtildi. 
UNESCO tarafından 2015 yılında Dünya Kültür Miras Listesi'ne alınan, Diyarbakır'ın tarihi surlarında restorasyon çalışmaları Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla 3 Eylül günü başladı. 500 gün sürecek restorasyon çalışmaları sırasında bugün Yedi Kardeşler Burcu'nda 3 insan iskeleti bulundu. Kemikleri gören ekipler, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kemiklerin bulunduğu alanda güvenlik çemberi oluşturdu. Kazı çalışmalarının savcılığın talimatıyla polis ekipleri eşliğinde yapılacağı bildirildi. 
VALİLİK: ORTAÇAĞ İSLAMİ DÖNEME AİT OLDUĞU TAHMİN EDİLMEKTEDİR
Bulunan insan iskeletlerine ilişkin Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, iskeletlerin Orta Çağ İslami döneme ait olduğunun tahmin edildiği bildirildi. Açıklamada, şöyle denildi: 
"Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılarak Uca Yapı Limited Şirketi firması uhdesinde Büyükşehir Belediyesi ve Diyarbakır Rolöve ve Anıtlar Müdürlüğü uzman teknik personeli kontrollüğünde 'Diyarbakır Surları 21-22 nolu burçlar acil müdahale ve 32-33,41-42 nolu burçlar restorasyon işi' 10 Ağustos 2020 tarihinde yer teslimi yapılarak, restorasyon çalışmalarına başlanmıştır. İş kapsamında Diyarbakır Müze Müdürlüğü'nden görevlendirilen arkeolog denetiminde Yedi Kardeş Burcu'nun teras katında yürütülen hafriyat ve temizlik çalışmaları esnasında insan kemiklerine 17 Eylül 2020 tarihinde rastlanmıştır. Teras döşeme kotunun 28 cm altında, doğu-batı yönünde, 50 cm ara ile yüzü kıbleye dönük vaziyette defnedilmiş vücut bütünlüğü korunmuş 3 adet insan iskeleti tespit edilmiştir. İnsan iskeletlerinin hangi döneme ait olduğu bilinmemekle beraber, Orta Çağ İslami döneme ait olduğu tahmin edilmektedir. İskeletlerin yaş tespiti, yapılacak laboratuvar incelemesi neticesinde kesinleşecektir. Kazı çalışmaları arkeolog denetiminde titizlikle devam etmektedir." 
DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2020-09-18 15:48:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

HDP önündeki eylemde 382'nci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 382'nci gün
Diyarbakır surları restorasyonunda insan kemikleri bulundu Restorasyon sırasında bulunan kemiklerin kıbleye doğru gömüldüğü ortaya çıktı Kemiklerin Ortaçağ İslami dönemine ait olduğu değerlendiriliyor
YEREL HABERLER Diyarbakır surları restorasyonunda insan kemikleri ...
Diyarbakırlı öğrencilerden bisikletli çevre temizliği etkinliği
YEREL HABERLER Diyarbakırlı öğrencilerden bisikletli çevre temizliği ...
Diyarbakır'da devlet övünç madalyası tevcih töreni yapıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da devlet övünç madalyası tevcih töreni ...
Önce eşini ardından akrabasını bıçakladı, bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı Diyarbakır'da barışmak istediği eşi ile buluşan cani koca, karısını 8 yerinden bıçakladı Daha sonra akrabasıyla buluşup onu da bıçaklayan adam olay yerinden kaçarken, tüm bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Önce eşini ardından akrabasını bıçakladı, bu anlar ...
Yenişehir’de Yeşil Kuşak Projesinin temeli atıldı
YEREL HABERLER Yenişehir’de Yeşil Kuşak Projesinin temeli atıldı
İHA ve TGRT'nin HDP önündeki anneler için hazırladığı belgeselin kopyası ailelere dağıtıldı
YEREL HABERLER İHA ve TGRT'nin HDP önündeki anneler için hazırladığı ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 380’inci günde Evladı kaçırılan anne Güzide Demir’den oğluna çağrı: "Oğlum orada kardeş kardeşi öldürüyor, kaç güvenlik güçlerine teslim ol"
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 380’inci ...
Çöpe atılan ürünleri sanat eserine dönüştürüyor Diyarbakır'da yaşayan Sibel Ahmetler, atık ürünleri toplayarak geri dönüşüme kazandırıyor Çöpe atılan eşyalardan sanat eserleri çıkaran Ahmetler, gelirin 10'da 1'ini sokak hayvanlarının bakımı ve yiyecekleri için bağışlıyor
YEREL HABERLER Çöpe atılan ürünleri sanat eserine ...
Saatine taktırdığı kordonu beğenmeyince, saatçiyi elinde bıçakla kovaladı
YEREL HABERLER Saatine taktırdığı kordonu beğenmeyince, saatçiyi ...
Diyarbakır’da çocuklar korona virüsü hiçe saymaya devam ediyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da çocuklar korona virüsü hiçe saymaya ...
'Toz fırtınası, göl ve nehirde alg patlamasına neden olabilir'
YEREL HABERLER 'Toz fırtınası, göl ve nehirde alg patlamasına neden ...
Koronavirüsü yenen Nallıoğlu: Bu işin şakası yok, öleceğimi düşünmüştüm
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen Nallıoğlu: Bu işin şakası yok, ...
Vali Karaloğlu esnafı hazırlıksız yakaladı, kurallara uymayanları uyardı Sosyal mesafeye uymayan ve “Çocukluk arkadaşıyız” diyen vatandaşı Vali Karaloğlu, “Virüs arkadaş dinlemez” diye uyardı Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: “Maalesef, konan kurallara tam uyulmadığını gördük”
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu esnafı hazırlıksız yakaladı, kurallara ...
Barışmak için buluştuğu eşini 8 yerinden bıçakladı
YEREL HABERLER Barışmak için buluştuğu eşini 8 yerinden bıçakladı
Vali Karaloğlu: İzolasyonu ihlal etmek 'taksirle adam öldürme' suçudur
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu: İzolasyonu ihlal etmek 'taksirle adam ...
Diyarbakır'da, gazi ve şehit yakınlarına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, gazi ve şehit yakınlarına Devlet Övünç ...
Çınar'da kadın girişimciler üretime katkı sunuyor
YEREL HABERLER Çınar'da kadın girişimciler üretime katkı sunuyor
Bağlar Belediyesi, uzun yılların yol sorununu çözüyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi, uzun yılların yol sorununu çözüyor
Polis, koluna girdiği yaşlı kadını yolun karşısına geçirdi
YEREL HABERLER Polis, koluna girdiği yaşlı kadını yolun karşısına ...
HDP'li Osman Baydemir'in kırmızı bülten ve iade talebi Adalet Bakanlığı'na gönderildi
YEREL HABERLER HDP'li Osman Baydemir'in kırmızı bülten ve iade ...
Kaymakam Çiftçi’den trafik kazasından hayatını kaybedenlerin ailesine ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Çiftçi’den trafik kazasından hayatını ...
Diyarbakır'da TYP kapsamında 2 bin 208 personel alınacak
YEREL HABERLER Diyarbakır'da TYP kapsamında 2 bin 208 personel ...
Diyarbakır’da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: Faciadan dönüldü
YEREL HABERLER Diyarbakır’da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X