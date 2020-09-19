'Koronavirüs ve grip birlikteliği ölüm riskini yüzde 30 artırıyor'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Koronavirüs ve grip birlikteliği ölüm riskini yüzde 30 artırıyor'

DHA

'Koronavirüs ve grip birlikteliği ölüm riskini yüzde 30 artırıyor'


Emrah KIZILNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİCLE Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kovid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, son günlerde artış yaşanan vaka sayısı ve mevsimsel geçişle birlikte artması beklenen gribe birlikte yakalanan hastaların ölüm riskinin yüzde 30 artacağını söyledi. Riskli grupların grip aşısı yapmasını öneren Prof. Dr. Tekin, "Bakanlık da bunun için sıkıntı yaşanmaması açısından gerekli tedbirleri ve çalışmaları yapıyor. Aşıyı, özellikle riskli gruplar dediğimiz 65 yaş üstü olanlara, şeker hastalığı, diyabet, hipertansiyon gibi ek hastalığı olanlara öncelikle tavsiye ediyoruz" dedi.
Türkiye'de eylül ayında artış göstermeye başlayan koronavirüs vakaları ile birlikte mevsimsel geçiş nedeniyle grip vakalarında artış bekleniyor. Tek başına öldürücülük oranlarının düşük seviyelerde seyrettiği bu hastalıkları aynı anda geçiren hastaların ölüm riskinin arttığını belirten Dicle Üniversitesi Enfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kovid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, grip aşısının bu dönem daha çok önem kazandığını söyledi. Prof. Dr. Tekin, hastalarına özellikle bu mevsimde grip aşılarını olmalarını tavsiye ettiklerini belirterek, "Covid-19 ve grip birlikte olduğu zaman ölüm riski daha fazla oluyor. Bunun önüne geçebilmek için grip aşısı bizim için önemli bir fayda sağlıyor. Sezon açıldı. Grip aşısı bu ay itibariyle ülkemize gelmeye başlayacak. Biz daha çok ekim sonu kasım başı grip aşısını öneriyoruz. O yüzden özellikle risk faktörü olanlara, yaşlı hastalara, şeker hastalığı olanlara, tansiyonu olanlara, böbrek hastalığı olanlara özellikle grip aşısı olmalarını tavsiye ediyoruz. Bunun yanında bir de zatürre aşımız var. Zatürre aşısını aynı bu şekilde riskli hastalara, özellikle 65 yaş üstü, kalp, böbrek, şeker hastalığı olanlara yapmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.
'COVİD-19 OLAN GRİP KAPMIYORSA HASTALIĞI DAHA RAHAT ATLATACAKTIR'
Covid-19 hastasının grip aşısıyla, gripten korunduğunu ve bu şekilde hastalığı daha rahat atlatacağını vurgulayan Prof. Dr. Tekin, "Ama olur da hasta hem Covid-19 hem grip geçirirse maalesef ki bu hastanın ölüm riski çok daha artıyor. Ölüm riskini tahmini en az yüzde 2030 artırıyor. O yüzden özellikle Covid-19 geçiren ve riskli olan kişilerde grip aşısı olunmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü Covid-19 ve grip birlikte olduğu zaman maalesef ki hastanın tedavisi ve kurtulma şansı daha da zor olabiliyor. Bu mevsimde özellikle eylül ayından sonra grip aşılarını olmalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle ekim sonu kasım başı riskli grupların grip aşılarını yapmalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.
'ALINAN TEDBİRLERLE GRİP VAKALARINDA CİDDİ DÜŞÜŞ YAŞANDI'
Prof. Dr. Tekin, geçen yıl Covid-19 pandemisi sonrası alınan tedbirlerle birlikte görünen grip vakalarında ciddi bir düşüş olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:
"Çünkü kişiler maske taktı, mesafeye, izolasyona dikkat etti ve bu da doğal olarak grip sayısında da azalmaya neden oldu. Umarım bu yıl da beklentimiz bu yönde gerçekleşecektir. Özellikle riskli hastaların hem grip açısından hem de Covid-19 açısından kendilerini korumalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle kalabalık ortamlara girmesinler. Mesafeye, maskeye ve hijyene dikkat etsinler. Grip aşısına öyle tahmin ediyorum ki talep çok daha fazla olacak. Hem pandemiden dolayı üretimde hem de talepteki artıştan dolayı grip aşısında bir sorun olabilir mi? Bilmiyoruz ama bakanlık bunun için sıkıntı yaşanmaması açısından gerekli tedbirleri ve çalışmaları yapıyor."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZILNurettin FİDANCAN
2020-09-19 08:35:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

HDP'li Mızraklı'nın görevden uzaklaştırmasına yapılan itiraza mahkemeden ret
YEREL HABERLER HDP'li Mızraklı'nın görevden uzaklaştırmasına yapılan ...
Eşinden sonra akrabasını bıçaklanma anı kamerada
YEREL HABERLER Eşinden sonra akrabasını bıçaklanma anı kamerada
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi asfaltlama çalışmalarını hızlandırdı
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi asfaltlama ...
Batman Valisi Şahin'den Bismil çiftçisine teşekkür
YEREL HABERLER Batman Valisi Şahin'den Bismil çiftçisine teşekkür
Diyarbakır surlarında Orta Çağ'a ait insan iskeletleri bulundu / Ek fotoğarflar
YEREL HABERLER Diyarbakır surlarında Orta Çağ'a ait insan ...
Diyarbakır surlarında Orta Çağ'a ait insan iskeletleri bulundu
YEREL HABERLER Diyarbakır surlarında Orta Çağ'a ait insan ...
HDP önündeki eylemde 382'nci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 382'nci gün
Diyarbakır surları restorasyonunda insan kemikleri bulundu Restorasyon sırasında bulunan kemiklerin kıbleye doğru gömüldüğü ortaya çıktı Kemiklerin Ortaçağ İslami dönemine ait olduğu değerlendiriliyor
YEREL HABERLER Diyarbakır surları restorasyonunda insan kemikleri ...
Diyarbakırlı öğrencilerden bisikletli çevre temizliği etkinliği
YEREL HABERLER Diyarbakırlı öğrencilerden bisikletli çevre temizliği ...
Diyarbakır'da devlet övünç madalyası tevcih töreni yapıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da devlet övünç madalyası tevcih töreni ...
Önce eşini ardından akrabasını bıçakladı, bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı Diyarbakır'da barışmak istediği eşi ile buluşan cani koca, karısını 8 yerinden bıçakladı Daha sonra akrabasıyla buluşup onu da bıçaklayan adam olay yerinden kaçarken, tüm bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Önce eşini ardından akrabasını bıçakladı, bu anlar ...
Yenişehir’de Yeşil Kuşak Projesinin temeli atıldı
YEREL HABERLER Yenişehir’de Yeşil Kuşak Projesinin temeli atıldı
İHA ve TGRT'nin HDP önündeki anneler için hazırladığı belgeselin kopyası ailelere dağıtıldı
YEREL HABERLER İHA ve TGRT'nin HDP önündeki anneler için hazırladığı ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 380’inci günde Evladı kaçırılan anne Güzide Demir’den oğluna çağrı: "Oğlum orada kardeş kardeşi öldürüyor, kaç güvenlik güçlerine teslim ol"
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 380’inci ...
Çöpe atılan ürünleri sanat eserine dönüştürüyor Diyarbakır'da yaşayan Sibel Ahmetler, atık ürünleri toplayarak geri dönüşüme kazandırıyor Çöpe atılan eşyalardan sanat eserleri çıkaran Ahmetler, gelirin 10'da 1'ini sokak hayvanlarının bakımı ve yiyecekleri için bağışlıyor
YEREL HABERLER Çöpe atılan ürünleri sanat eserine ...
Saatine taktırdığı kordonu beğenmeyince, saatçiyi elinde bıçakla kovaladı
YEREL HABERLER Saatine taktırdığı kordonu beğenmeyince, saatçiyi ...
Diyarbakır’da çocuklar korona virüsü hiçe saymaya devam ediyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da çocuklar korona virüsü hiçe saymaya ...
'Toz fırtınası, göl ve nehirde alg patlamasına neden olabilir'
YEREL HABERLER 'Toz fırtınası, göl ve nehirde alg patlamasına neden ...
Koronavirüsü yenen Nallıoğlu: Bu işin şakası yok, öleceğimi düşünmüştüm
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen Nallıoğlu: Bu işin şakası yok, ...
Vali Karaloğlu esnafı hazırlıksız yakaladı, kurallara uymayanları uyardı Sosyal mesafeye uymayan ve “Çocukluk arkadaşıyız” diyen vatandaşı Vali Karaloğlu, “Virüs arkadaş dinlemez” diye uyardı Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: “Maalesef, konan kurallara tam uyulmadığını gördük”
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu esnafı hazırlıksız yakaladı, kurallara ...
Barışmak için buluştuğu eşini 8 yerinden bıçakladı
YEREL HABERLER Barışmak için buluştuğu eşini 8 yerinden bıçakladı
Vali Karaloğlu: İzolasyonu ihlal etmek 'taksirle adam öldürme' suçudur
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu: İzolasyonu ihlal etmek 'taksirle adam ...
Diyarbakır'da, gazi ve şehit yakınlarına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, gazi ve şehit yakınlarına Devlet Övünç ...
Çınar'da kadın girişimciler üretime katkı sunuyor
YEREL HABERLER Çınar'da kadın girişimciler üretime katkı sunuyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X