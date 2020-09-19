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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Gazilere saygı kişinin kendisine ve vatanına saygıdır"

İHA

"Gazilere saygı kişinin kendisine ve vatanına saygıdır"

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Gazilere sayı kişinin kendisine ve vatanına saygıdır" dedi.
Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılmasına müteakip, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından 19 Eylül 1921 günü mareşallik ve gazilik unvanını verildiğini belirten Gündüz, bu vesile ile bugünün Gaziler Günü olarak addedildiğini söyledi. Abbas Gündüz, "Bu gün aynı zamanda “Kahramanlık Günü” olarak da kutlanmaktadır. Yerel kurtuluş günleri de gazilerimiz ve kahramanlarımız için birer anma günüdür. Şehitlerimizi minnetle anmak, savaş arkadaşları gazilerimize Mehmetçiğe hak ettikleri değeri vererek, onları her yerde ve her zaman onurlandırmalıyız. Gazilerimiz, şanlı tarihimizin ebei kahramanları, estansı tarihimizin aşaan abieleri, milletimizin bağımsız olma şuurunu iri tutan efsaneleri ve Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk feakarlığının ölümsüz estanlarıır. Düşmanları bitmeyen bu güzel vatanın bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumak adına güvenlik güçlerimiz canı pahasına mücadelelerini sürdürmektedir. Güvenlik güçlerimiz eskiden olduğu gibi ülkenin ve milletin şerefini ve onurunu korumakta canı pahasına savaşmaktadır. Bundan dolayıdır ki devletine ve milletine bağlı olan hiçbir Türk Vatandaşı, şehitlerini ve gazilerini görmezlikten gelmez" diye konuştu.

"Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerir"
Gazilerin vatan sevgisinin sembolü olduğunu belirten Abbas Gündüz, şehit ve gazinin, toprağı vatan; insanı ulus apan eğerler olduğunu dile getirdi. Gündüz, "Destanlar oluşturan şehit ve gaziler tek tek birer onur abiemizir. Kahramanlık günlerini şehit ve gazilerimize borçluuz. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir. Gazilerimize olan sevgi ve saygı kişinin kendine ve vatanına olan saygısıdır. Milletimiz de bu anlamda gazilerine sahip çıkarak saygısını ve şükranını göstermektedir. Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milleti işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millettir. Bu uğurda kendisini çepeçevre sarmış düşmanlarına karşı üç kıtada kılıç sallamış, zaferden zaferlere atlamış, ecdadını örnek alarak Anadolu’da, Kore’de, Kıbrıs’ta canlarını hiçe sayarak vatan, millet, bayrak aşkıyla tarihinde bir çok savaşa girerek yüzünün akıyla çıkmıştır. Türk milletinin her ferdi sürdürdüğü hayatın geçmişte edinilen bu tecrübelerin bir sonucu olduğunu bilerek onu bugünlere ulaştıran şehit ve gazilerimizin yazdığı bu büyük destanları övünerek anlatmaktadır. Gaziliğin devlet ve millet nezdindekini önemini Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk “Kahraman Türk Ordusu; sizin kahramanlığınızla kazanılan büyük zaferin millet tarafından takdimine dalalet eden bu unvan ve rütbeye ancak size izafe ederek bütün askerlik hayatımın en büyük iftiharı olarak taşıyacağım” diyerek anlatmaktadır. Öyle ki; milli bağımsızlığımızı, vatanın milleti ile bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek maksadıyla vatanımızın her karış toprağına kanlarını akıtan, Türk tarihine altın sayfalar yazdıran gazilerimizin, can veren şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek, onlara minnet şükran duygularımızı ifade etmek milletimizin en büyük görevidir. Ben ülkemizi bir çadır gibi görüyorum, direği şehitlerimiz ve gazilerimiz, örtüsü ise onlardan güç alan Türk ulusudur. Her kim ki bu çadırı yıkmaya yeltenecek olsa; ecdadından haliyle damarındaki asil kandan güç alan bu millet top yekun ona karşı koyacak, bu uğurda gerekirse şehit ve gazi olmayı bir şeref sayacaktır. 15 Temmuzda vatan, millet ve bayrağımızın dalgalanması için tereddüt etmeden vücudunu tankların önüne koyan Kahraman gazilerimiz bunun en canlı örneğidir. Bu duruş kahraman Türk milletinin onurlu ve dik duruşudur.
Ey şeref abidesi, bir an bile tereddüt etmeden bizler rahat edelim diye nefesini veren şehidim, verecek olan gazim, unutmayınız kalbimizdeki yeriniz apayrı, sizlere imrenen gözlerle bakıyoruz, gözlerinizdeki ışıltı bizleri tarihimizin derin destanlarına alıp götürüyor. Ve yine unutmayınız emanetiniz, emanetimizdir. Gözünüz arkada kalmasın, sizlerin sahip çıktığı gibi bizler de sahip çıkacağız ve namerdin elini değdirmeyeceğiz bu vatana. Bu toprakları bizlere vatan kılan, bağımsızlığımızı borçlu oluğumuz tüm kahramanlara şükranlarımızı sunuor, Allah hepsinen razı olsun iorum. Vatanımız için kanından fazlasını veren; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun" şeklinde konuştu.

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