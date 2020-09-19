HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 381’inci günde Evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın: “Ya çocuklarımız gelecek, ya da biz de burada öleceğiz”

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin eylemi 381’inci gününe girerken, Diyarbakır’da oğlu 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan baba Süleyman Aydın, “Biz eylemimizde kararlıyız, kesinlikle hiçbir yere gitmiyoruz ve ya çocuklarımız gelecek, ya da biz de burada öleceğiz” dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin umutlu bekleyişi 381’inci gününde de devam ediyor. Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için 381 gündür HDP il binası önünde beklediklerini söyledi.



“Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz”

Baba Aydın, HDP’yi kastederek, bugün 381 gündür halkın çocuklarını çalan partinin önünde olduğunu belirterek, “Gördüğünüz gibi 381 gündür biz bu halkın çocuklarını çalan partinin önündeyiz. Eylemimizde kararlıyız ve çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz” dedi.



“CHP ve İYİ Parti bizlere hiç destek vermiyor”

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bulunan bütün milletvekillerine seslendiğini ifade eden baba Aydın, “Ben meclisteki vekillere rica ediyorum artık sessiz kalmayın. Artık sizde sesimize ses olun ve bizleri gündeminize getirin. CHP ve İYİ arti bunlar bizlere hiç destek vermiyor. Biz anne ve baba değil miyiz? Sizde hiç mi vicdan yok? Biraz sizde vicdan var ise sizde artık sesimizi dile getirin mecliste, HDP hemen yanınızda oturuyor ve neden HDP’den hesap sormuyorsunuz bizlerin adına? O yüzden sizlerden rica ediyoruz biz evlat nöbeti tutan aileler olarak sizde bunlardan bir hesap sorunuz. Neden 1415 yaşındaki çocuklarımızı dağa gönderiyorlar? Neden HDP kendi çocuklarını dağa göndermiyor? HDP milletvekilleri çocukları bir gün eve gelmediğinde ne yaparlar ve ben bunu çok merak ediyorum. Ben zan ediyorum ki çocukları bir gün eve gelmezse dünyayı ağa kaldırırlar. Ama ben 5 yıldır çocuğumdan haber almamışım. Ölümü sağ mı bilmiyorum. Biraz vicdan var ise onlarda artık bu Kürt ailelerine sahip çıksınlar, bu Kürt ailelerin çocuklarını PKK’dan istesinler ve nereye kadar bu PKK’ya vekillik yapacaklar. Artık PKK ile aralarına mesafe bıraksınlar ve artık Kürt ailelerine vekillik yapsınlar. O yüzden biz eylemimizde kararlıyız, kesinlikle hiçbir yere gitmiyoruz. Ya çocuklarımız gelecek, ya da biz de burada öleceğiz” diye konuştu.



“Evladımızı almadan buradan gitmeyeceğiz”

2014 yılında İstanbul Arnavutköy HDP İlçe Başkanlığı binasına götürülen ve burada çayına ilaç atılan ardından Diyarbakır’a buradan da dağa kaçırıldığı iddia edilen Tuncay Bingöl’ün babası Şevket Bingöl, oğlunun geri dönmesini istedi. Bingöl, "HDP'li milletvekilleri gelip burada bizi tehdit ediyorlar, burada PKK’nın zafer işaretini yapıyorlar. Bize burada hakaret ve parmak sallıyorlar, içeri giriyorlar. Biz bunlardan açıklama bekliyor, evlatlarımızı istiyoruz bunlar evlatlarımızı götürdü. Biz çocuklarımızı istiyoruz onlardan başka bir şey istemiyoruz. Biz 381 gündür buradayız ve evladımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Oğlum Tuncay’da beni görüyor ve izliyor ise nerede güvenlik güçleri var ise kaçıp teslim olsun” şeklinde konuştu.

Aileler eylemine devam ederken, İhlas Medya tarafından hazırlanan belgeseli izlemek için kıraathaneye geçti. Kırathanede belgeseli izleyen aileler eylemlerine kaldıkları yerden devam etti.

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