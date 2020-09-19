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Bakan Kurum: Terör örgütünün Diyarbakır'a verdiği zararı hızlı bir şekilde gideriyoruz 

DHA

Bakan Kurum: Terör örgütünün Diyarbakır'a verdiği zararı hızlı bir şekilde gideriyoruz 


Burak EMEKSerdar SUNARNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, PKK'lı teröristlerin Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki çukur eylemleri sonrası yapılan yatırımları değerlendirdi. Bakan Kurum, "Terör örgütünün ilimize verdiği zararları hızlı bir şekilde gidermeye gayret gösteriyoruz" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murut Kurum, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. Bakan Kurum, Vali Münir Karaloğlu, AK Parti milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat ile kumu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin katıldığı 'İl Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti. 
'AK PARTİ İKTİDARLARI DÖNEMİNDE 41 MİLYARLIK YATIRIM YAPTIK'
Toplantının ardından açıklamada bulunan Bakan Murat Kurum, Diyarbakır'da yapılan yatırımları değerlenirdi. Bakan Kurum, PKK'lı teröristlerin 2015-2016 yıllarında merkez Sur ilçesinde yaptığı çukur eylemlerinin ardından oluşan zararları hızlı bir şekilde giderdiklerini belirterek, şöyle konuştu:
"AK Parti iktidarları döneminde Diyarbakır'ımıza 41 milyarlık yatırım yaptık. Yeni yatırımlarımız da devam ediyor. Terör nedeniyle Diyarbakır'ımız, vatandaşlarımız çok büyük acılar yaşadılar. Ama bu süreçte bir ve beraber olmak suretiyle teröre karşı tek duruş sergilemek suretiyle Diyarbakır'ımız tüm Türkiye'ye mesajlar vermiştir. Özellikle evlatlarını bekleyen anne ve babalarımız tüm Türkiye'ye vatanı için, bayrağı için ezanı için bir ve beraber olmanın ne kadar önemli olduğunun mesajını Diyarbakır'dan hem Türkiye'ye hem de dünyaya iletmiştir. Bu konuda biz Diyarbakır'ımızın, annelerimizin, babalarımızın yanındayız. Onların destekçisiyiz. Verilmesi gereken haklı mücadele noktasında tüm desteği vermeye gayret göstereceğiz. İnşallah en yakın zamanda da yavrularına kavuşacaklar. Terör örgütünün ilimize verdiği zararları hızlı bir şekilde gidermeye gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda Sur'da çukur eylemleri esnasında o tarihi kültürel değerlere verilen zararları büyük ölçüde yeniledik. Sur'u ihya etme noktasında çalışmalarımızı yaptık. 5 bin konutu tamamladık. Teslimleri kuralar halinde veriyoruz. Suriçi'nde 506 konut, 150 iş yeri ve 9 butik otelin yapımlarını da büyük oranda tamamladık. Suriçi'nde yaptığımız konutlar, ticari ünite, sosyal donatılar Diyarbakır'ındır. Suriçi'nde yaşayan vatandaşlarımızındır. Talepleri ne ise biz de o doğrultuda vatandaşa hizmet etmeye devam edeceğiz. 24 Temmuz'da hak sahiplerinin belirlenmesi için kurayı çektik. Bu çerçevede kesin sözleşmeyi imzalayan vatandaşlarımızla da sürecimizi yürütüyoruz. Esnafımızı da unutmadık. Gazi ve Melik Ahmet caddelerinde sokak sağlıklaştırma işini tamamladık. 3822 ticari ünitenin hem cephelerini hem de kaldırımlarını iyileştirmek, aydınlatmalarını iyileştirmek suretiyle bölgenin yenilenme sürecini tamamladık. Şimdi diğer mahallerdeki ihtiyaç duyulan alanlarda büyükşehir belediyemizle birlikte yenileme çalışmalarına devam edeceğiz. Toplamda 1 milyar 619 milyon liralık bir dönüşüm gerçekleştirildi."
'RESTORASYONA 24 MİLYON LİRA DESTEK SAĞLADIK'
PKK'lı teröristler tahrip edilen Surp Giragos Kilisesi ile Keldani Kilisesi ile 5 tescilli yapının restorasyonu için 24 milyon lira destek sağladıklarını açıklayan Bakan Kurum, "Bir diğer dönüşümü de Bağlar ilçesinde yapacağız. Bu kapsamda 53 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm çalışmalarını Bağlar Belediyesi ile ortaklaşa yürütüyoruz. Sur ilçesinde 392 tescilli binamız var. Bu binaların 102'sinin restorasyon ihalesini yaptık, bitme sürecine yaklaştık. Sur, tescilli binalarıyla, kültürel sosyal donatılarla inşallah bir cazibe merkezi olacaktır. Diyarbakır'ın tarihine, dokusuna uygun bir şekilde proje gerçekleştirilecektir. Biz burada hangi inanca mensup olduklarına bakılmaksızın tüm dinlerin, dillerin, ibadethanelerin inşasını gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Çok önemli bir süreç yürütüyoruz. Bizim medeniyetimizin de inancımızın da Cumhurbaşkanımızın medeniyet vizyonun gereği de budur. Bu kapsamda Diyarbakır'da zarar gören camilerimizin, kiliselerimizin restorasyonlarını yapıyoruz. Surp Giragos Kilisesi, Keldani Kilisesiyle birlikte 5 yapının restorasyonunun 24 milyon lira destek sağladık" dedi.
BAĞLAR İLÇESİNE MİLLET BAHÇESİ
Millet bahçelerine ilişkin kente yapılan çalışmalara da değinen Bakan Kurum, "Millet bahçeleri projeleri kapsamında Diyarbakır'da 3 milet bahçesi vardı. Şehir içindeki stadyum alanına yapılacak millet bahçesi için ihaleye gerçekleştirdik. Yapım süreci devam etmektedir. İlçelerde de projelerimiz devam ediyor. Bu kapsamda inşallah hem yeşilini artıracağız hem de vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde geçirecekleri alanları hızlı bir şekilde inşa edeceğiz. Yeni bir millet bahçesini Bağlar ilçesinde yapacağız. Kayapınar ilçesinde de 2 millet bahçesinin inşasına başlanacak. Bağlar'da 19 ekimde ihalesi yapılacak" diye konuştu. 
'SURLARIN İNŞASINI YENİDEN YAPIYORUZ'
Bakan Kurum, Dağkapı Meydanı'ı düzenlenme projesi kapsamında daha önce yıkılan 250 metre uzunluğundaki surun yeniden inşa edeceklerini  belirterek, "Peygamberler, sahabeler şehri Diyarbakır'daki tarihi eserleri gün yüzüne çıkaracak, ecdadımızın bize bıraktığı değerleri koruyacak ve restorasyonunu yaparak gelecek nesillere aktaracak adımları atmak durumundayız. Bu kapsamda Orduevi'nin yıkımını gerçekleştireceğiz. Bu alanda Selahattin EYyubi çarşısında 51 dükkan var. Bu dükkanların da yıkım sürecini gerçekleştireceğiz. Dağkapı Meydanı'nı tarihe uygun bir şekilde restore ediyoruz. Burada yaklaşık 250 metrelik surumuz yıkılmış durumda. Bu surun da inşasını yeniden yapıyoruz. Dağkapı diye andığımız ancak kapının zaman içerisinde yıkılmış. Dağkapı'yı da yeniden inşa edecek bir meydanıyla, çay bahçeleriyle düzenlemeyi yapacağız. Bu kapsamada Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne 10 milyon lira hibe vereceğiz. Sur etrafındaki yapıların kaldırılma sürecini başlattık. Benusen semtindeki çarpık, kaçak yapılar var. Burada vatandaşımızı mağdur etmeden kamulaştırma sürecinde TOKİ 5 milyon lira hibeyi Büyükşehir Belediyesi'ne verecek" dedi.DHA-Politika Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR, Nurettin FİDANCAN
2020-09-19 16:47:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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