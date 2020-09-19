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Bakan Kurum'dan Diyarbakır'a müjde Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Tarihi Dağkapı tekrardan yapılacak" “Diyarbakır’a bu güne kadar 41 milyar yatırım yaptık” "2 yeni millet bahçesi projesi başladı" "Bağlar ilçesinde kentsel dönüşüm başlıyor" "Sur etrafındaki yapıtlar kaldırılıyor"

İHA

Bakan Kurum'dan Diyarbakır'a müjde Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Tarihi Dağkapı tekrardan yapılacak" “Diyarbakır’a bu güne kadar 41 milyar yatırım yaptık” "2 yeni millet bahçesi projesi başladı" "Bağlar ilçesinde kentsel dönüşüm başlıyor" "Sur etrafındaki yapıtlar kaldırılıyor"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır’da dev projelerin müjdesini verdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir otelde düzenlenen Diyarbakır Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada şehirde yapılması gereken projeleri vali, milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle ele aldıklarını söyledi. Şehrin kültürel ve sosyal faaliyetler, turizm ile sanayi ve tarım sektöründe yaptığı gelişmelerle anılması için gerekli adımları atmak için önemli kararlar aldıklarını belirten Kurum, tarihi yıkılan Dağkapı’nın tekrardan inşa edileceğin ve iki yeni millet bahçesi yapılacağının müjdesini verdi. Diyarbakır’a AK Parti iktidarı olarak 19 yılda 41 milyar yatırım yaptıklarını ifade eden Bakan Kurum, “Yeni yatırımlarımız hızlıca devam ediyor, terör örgütünün ilimize verdiği zararları hızlıca onarıyoruz. Sur’da çukur eylemleri sırasında tarihi kültürel değerlere verilen zararları büyük ölçüde bitirip yeniledik. 5 bin konutluk rezerv konutlarımızı tamamladık ve teslimlerini de etap halinde kuraları çekmek suretiyle yapıyoruz. Sur içerisinde 506 konut, 150 iş yeri ve 9 butik otelin yapımını büyük oranda tamamladık. Bu konutlar, ticari işletmeler ve sosyal alanlar Diyarbakır’ındır, bu ilde yaşayan vatandaşlarındır. Gazi ve Melikahmet Caddesi'nde yenilemeyi tamamladık, ihtiyaç duyulan diğer mahallelerde yenilenme sürecine devam edeceğiz” dedi.

"Bağlar’da kentsel dönüşüm yapılacak"
Diyarbakır için yapılan yatırımları açıklayan Bakan Kurum, Bağlar ilçesinde kentsel dönüşüm olacağını işaret ederek, şöyle devam etti:
“Bir diğer dönüşümü de Bağlar ilçesinde yapacağız. Bu kapsamda 53 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm çalışmalarını Bağlar Belediyesi ile ortaklaşa yürütüyoruz.”

"İnanç fark etmeksizin tarih restore ediliyor"
Restorasyon çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan Kurum, “Sur ilçesinde 392 tescilli binamız var. Bu binaların 102'sinin restorasyon ihalesini yaptık, bitme sürecine yaklaştık. Sur, tescilli binalarıyla, kültürel sosyal donaltılarla inşallah bir cazibe merkezi olacaktır. Diyarbakır'da zarar gören camilerimizin, kiliselerimizin restorasyonlarını yapıyoruz. Surp Gragos Kilisesi, Keldani Kilisesi'yle birlikte 5 yapının restorasyonuna 24 milyon lira destek sağladık” şeklinde konuştu.

"İki millet bahçesi daha"
Yeni projelerden de bahseden Bakan Kurum, iki yeni millet bahçesi müjdesi verdi. Kurum, “Millet bahçeleri projeleri kapsamında Diyarbakır'da üç millet bahçesi vardı. Şehir içindeki stadyum alanına yapılacak millet bahçesi için ihale gerçekleştirdik. Yapım süreci devam etmektedir. İlçelerde de projelerimiz devam ediyor. Bu kapsamda inşallah hem yeşilini artıracağız hem de vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde geçirecekleri alanları hızlı bir şekilde inşa edeceğiz. Yeni bir millet bahçesini Bağlar ilçesinde yapacağız. Kayapınar ilçesinde de iki millet bahçesinin inşasına başlanacak. Bağlar'da 19 Ekim'de ihalesi yapılacak” dedi.

"Yıkılan Dağkapı tekrardan inşa edilecek, Sur etrafındaki yapılar kaldırılacak"
Dağkapı Meydanı'nda tarihi kapının tekrardan inşa edileceğini söyleyen Bakan Kurum, “Dağkapı Meydanı düzenleme projemiz var. Peygamberler, sahabeler şehri Diyarbakır'daki tarihi eserleri gün yüzüne çıkaracak, ecdadımızın bize bıraktığı değerleri koruyacak ve restorasyonunu yaparak gelecek nesillere aktaracak adımları atmak durumundayız. Bu kapsamda Orduevi'nin yıkımını gerçekleştireceğiz. Bu alanda Selahattini Eyübi çarşısında 51 dükkan var. Bu dükkanların da yıkım sürecini gerçekleştireceğiz. Dağkapı Meydanı'nı tarihe uygun bir şekilde restore ediyoruz. Burada yaklaşık 250 metrelik surumuz yıkılmış durumda. Bu surun da inşasını yeniden yapıyoruz. Dağkapı diye andığımız ancak kapı zaman içerisinde yıkılmış. Dağkapı'yı da yeniden inşa edecek, bir meydanıyla, çay bahçeleriyle düzenlemeyi yapacağız. Bu kapsamda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine 10 milyon lira hibe vereceğiz. Sur etrafındaki yapıların kaldırılma sürecini başlattık. Benusen semtinde çarpık kaçak yapılar var. Burada vatandaşımızı mağdur etmeden kamulaştırma sürecinde TOKİ 5 milyon lira hibeyi Büyükşehir Belediyesine verecek” diye konuştu.

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